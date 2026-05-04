Ce ghinion pentru Craiova! 3 campioane surpriză le strică oltenilor traseul spre Champions League! Ce adversare pot întâlni

Universitatea Craiova va intra încă din primul tur în UCL dacă va reuși să termine pe primul loc la finalul play-off-ului.

Pentru a fi siguri de prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference, oltenii ar trebui să treacă de primele două duble din UCL.

În turul 1, Craiova ar fi sigur cap de serie, dar în turul 2, sută la sută se vor afla în urna out-siderilor. Lista completă a adversarelor în această fază, în rândurile următoare.

Victoria dramatică de duminică, obținută în fața lui Dinamo, o duce pe Universitatea Craiova și mai aproape de a-și îndeplini un vis pe care îl caută de 3 decenii și jumătate: să câștige titlul.

Are 3 puncte avans față de U Cluj, dar și un alt mare avantaj: la egalitate de puncte cu ardelenii, ar lua campionatul datorită faptului că a intrat de pe locul 1 în play-off.

Ce ghinion pentru Craiova! 3 campioane surpriză le strică oltenilor traseul în Champions League

Titlul pentru Craiova ar însemna, dincolo de trofeul în sine, participarea în Champions League. Unde campioana României intră la vară din primul tur preliminar.

Oltenii și-au construit, cu ajutorul parcursului excelent din acest sezon, un coeficient care le va permite să fie 100% în urna capilor de serie la tragerea la sorți pentru turul 1.

Marele ghinion însă vine din faptul că în lista potențiaților adversari se vor afla 3 campioane mega surprinzătoare, care neavând coeficient european, nu vor fi și ele cap de serie.

Marile pericole din turul 1: Levski, Sabah, Gyor

Cele 3 echipe care au răpus nume imense în țara lor și pe care Craiova ar trebui obligatoriu să le evite sunt: Levski Sofia, Sabah Baku și Gyor. Primele două sunt matematic campioane.

Levski a surclasat-o pe Ludogorets, care luase titlul în ultimii 15 ani, în vreme ce Sabah Baku s-a distrat cu Qarabag, față de care are 13 puncte avans cu 3 etape înainte de final.

Gyor e aproape de a o detrona pe Ferencvaros. Mai e o singură rundă în Ungaria, iar Gyor are avans de un punct, urmând să joace ultimul meci în deplasare cu Kisvarda, o echipă care nu mai are nici o miză.

Cele mai accesibile: campioanele din Andorra, San Marino, Malta

Întreaga listă din care s-ar alege adversara Craiovei în turul 1 ar conține 15 echipe. În afara celor 3 de mai sus, sunt și multe nume extrem de accesibile, campioanele din Andorra, Malta, Luxemburg, San Marino, Țara Galilor, etc.

Dacă în Azerbaidjan, Bulgaria și Ungaria s-ar fi respectat calculul hârtiei și erau campioane Qarabag, Ludogorets și Ferencvaros, atunci toate aceste formații s-ar fi aflat în urna capilor de serie, iar Craiova nu avea cum să pice cu ele, ci ar fi fost înlocuite cu unele extrem de la îndemână: Petrocub Hâncești (Moldova), Larne (Irlanda de Nord) și Flora Tallin (Estonia).

LISTA CELOR 15 POSIBILE ADVERSARE ÎN TURUL 1 UCL PENTRU CRAIOVA, DACĂ VA LUA TITLU

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah Baku (Azerbaidjan)

Gyor (Ungaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Zalgiris Vilnius (Lituania)

Hamrun (Malta)

TNS (Țara Galilor)

Vllaznia (Albania)

Sutjeska (Muntenegru)

Iberia (Georgia)

Differdange (Luxemburg)

Vardar Skopje (Macedonia)

Vitebsk (Belarus)

D ‘Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino)

* nu toate campionatele s-au terminat, însă sunt luate în calcul echipele care se află acum pe locul 1

Tragerea la sorți pentru turul 1 va fi efectuată pe 16 iunie, iar meciurile sunt programate pe 7-8 iulie / 14-15 iulie. Pe 17 iunie se va efectua tragerea la sorți pentru turul 2, unde sigur, Universitatea Craiova se va afla în urna out-siderilor.

Iar în lista posibililor adversari se află peste 60% echipe extrem de tari, în frunte cu Dinamo Zagreb, Șahtior Donețk și Steaua Roșie Belgrad. Totuși, există 4 formații în fața cărora, oltenii ar fi favoriți la calificare: Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, Drita, Lincoln.

LISTA CELOR 12 POSIBILE ADVERSARE ÎN TURUL 2 UCL PENTRU CRAIOVA, DACĂ VA LUA TITLU

Șahtior Donețk (Ucraina)

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Midtjylland (Danemarca)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Lincoln (Gibraltar)

Universitatea are nevoie să treacă de primele două tururi din Liga Campionilor pentru a fi sigură de prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference League.

Dacă va fi eliminată în turul 1 din UCL, oltenii ar aluneca direct în Conference, în turul 2, dar ar evolua tot pe traseul campioanelor. Dacă ar pierde în turul 2 din UCL, atunci ar cădea în Europa League, în turul 3, unde și dacă ar pierde ar avea o altă plasă de siguranță: play-off de Conference.

2013 e ultimul an în care România a avut echipă pe tabloul principal din Champions League, pe FCSB, care atunci le-a eliminat în preliminarii pe Vardar Skopje, Dinamo Tbilisi și Legia Varșovia.

Craiova, doar două calificări în toată istoria Cupei Campionilor

Precedenta participare a grupării din Bănie în cea mai importantă competiție europeană intercluburi a fost în 1991-1992, grație titlului din 1990-1991, cu Cârțu antrenor.

Prezența în Cupa Campionilor a fost atunci un fiasco: eliminare în fața campioanei Ciprului, Apollon Limassol: 2-0 acasă, 0-3 în retur.

Participarea all-time a Craiovei în Cupa Campionior

SEZONUL 1974-1975

Turul 1: Craiova - Atvidabergs FF (Suedia) 2-1, 1-3

SEZONUL 1980-1981

Turul 1: Inter Milano - Craiova 2-0, 1-1

SEZONUL 1981-1982

Turul 1: Craiova - Olympiakos 3-0, 0-2

Optimi: Copenhaga - Craiova 1-0, 1-4

Sferturi: Craiova - Bayern Munchen 0-2, 1-1

SEZONUL 1991-1992

Turul 1: Craiova - Apollon Limassol 2-0, 0-3

