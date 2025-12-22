Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot

Andrei Nicolescu (48 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit ce transferuri își doresc „câinii” în iarnă.

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul echipei din „Ștefan cel Mare”, are probleme de lot.

Dinamo se află pe podiumul Ligii 1 și s-a înscris deja în lupta pentru titlu.

Schimbări de trupe la Dinamo. Ce jucători caută „câinii”

Întrebat dacă echipa din „Ștefan cel Mare” pregătește o serie de achiziții până la reluarea campionatului, oficialul „câinilor” a clarificat situația.

„Avem discuții despre transferuri, dar nu avansate. Avem un lot numeros, dar unii copii nu au apucat să joace. Kopic vrea opțiuni relativ egale pe toate pozițiile”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

În cazul în care Dinamo se va întări, jucătorii tineri vor fi împrumutați: „Dacă aducem fundaș central, fundaș stânga și atacant, unii dintre copii vor merge să joace altundeva restul sezonului .

Noi avem nevoie să dublăm anumite poziții cu opțiuni la același nivel, aproape sau chiar mai sus, dacă avem noroc. Nu înlocuim pe nimeni din primul 11 cu ceva mai bun, nu e discursul nostru acesta.

Noi vrem să construim la Dinamo. Când vom avea stabilitate, adică dacă vindem de pe un post să avem înlocuitor și am pregătit ceva din spate, suntem stabili, nu ne ducem într-o gaură, o să și vindem”.

Dinamo are probleme de lot

La capătul anului calendaristic, Zeljko Kopic întâmpină probleme serioase de lot. Nu mai puțin de 6 fotbaliști sunt accidentați:

Cristian Licsandru, 22 de ani, fundaș central - Accidentare la nivelul meniscului

Georgi Milanov, 33 de ani, mijlocaș central - Leziuni necunoscute

Alexandru Musi, 21 de ani, extremă dreapta - Leziuni musculare

Adrian Mazilu, 20 de ani, extremă dreapta - Probleme la nivelul spatelui

Antonio Bordușanu, 21 de ani, extremă dreapta - Accidentare la nivelul umărului

