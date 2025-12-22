Denis Alibec (34 de ani), atacantul celor de la FCSB), a vorbit despre cele șase luni petrecute la campioana României.

Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, după transferul de la Farul Constanța, însă nu a avut randamentul așteptat de oficialii campioanei.

Atacantul a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat pe parcursul acestei perioade și a răspunsul acuzațiilor că ar fi mers să se opereze fără să anunțe staff-ul clubului.

Denis Alibec: „Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Adiminstrație al roș-albaștrilor, a anunțat că FCSB ia în calcul să se despartă în iarnă de atacant.

„Înțelegerea mea cu patronul FCSB era, în cazul în care e nemulțumit de mine, să mă sune și să ne înțelegem. Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB. Am venit cu gândul de a continua la națională, de a juca în cupele europene.

Am avut și ghinion, m-am accidentat în Supercupă și am lipsit două luni și n-am mai reușit să revin. Când am venit, vorbisem că eu și Bîrligea jucăm, pe rând, câte un meci, dar asta nu îți poate garanta nimeni. Dacă jucam bine și nu mă accidentam, poate alta era situația.

A fost decizia mea să mă întorc, nu regret, ce să facem”, a spus Denis Alibec la Liga DigiSport.

13 meciuri a jucat Denis Alibec în acest sezon pentru FCSB: a marcat un gol și a reușit două pase decisive

Denis Alibec a evoluat doar trei minute în partida FCSB - Petrolul, încheiată la egalitate, 1-1, acesta fiind ultimul său meci disputat în Superliga în acest an, pe 22 noiembrie.

Anterior, atacantul mai bifase alte cinci minute în victoria categorică, 4-0, cu UTA, pe 26 octombrie.

Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. I-am spus care e gândirea noastră, n-a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist, chiar dacă într-adevăr a avut o perioadă cu accidentări multe. fost chimie, din nefericire au fost accidentările care l-au ținut departe și când a revenit, revenise și Bîrligea, a fost și situația de așa natură Mihai Stoica

Denis Alibec, despre operație: „A fost o neînțelegere”

Alibec a suferit o intervenție chirugicală luna trecută în care i s-a extirpat un chist, dar a fost acuzat că a făcut-o fără să anunțe staff-ul echipei, lucru pentru care a fost mustrat de Gigi Becali, patronul campioanei.

„Eu i-am anunțat pe cei din club. A fost o neînțelegere, am vorbit ulterior cu MM și am lămurit. I-am spus că a fost o urgență, nu aveam de unde să știu că mă operez cu o zi înainte ca să îi anunț.

Am revenit deja, am făcut și două antrenamente, dar am fost apt prea târziu pentru ultimul meci. Nu mă gândesc să mă retrag. Am văzut ce scrie presa, dar eu n-am discutat nimic cu cei din club.

Probabil vom vorbi săptămâna viitoare. Pregătit de joc nu sunt 100%, îmi trebuie ceva meciuri în picioare, dar o să-mi revin”, a mai spus Alibec

93 de goluri a marcat Denis Alibec în cele 275 de meciuri jucate în Superliga pentru FCSB, Farul, CFR și Astra

Denis Alibec: „Nu depinde de mine dacă rămân sau nu la FCSB”

Întrebat despre un posibil transfer la Rapid, Denis Alibec nu a exclus această variantă:

„Am tot auzit discuții despre Rapid, dar nu știu ce o să fac. Nu depinde de mine dacă rămân sau nu la FCSB. Și Farul va fi mereu o opțiune pentru mine”.

Alibec a vorbit și despre barajul pentru CM 2026, unde România va întâlni Turcia în semifinale, pe 26 martie, iar în cazul unei victorii va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo. Ambele meciuri vor fi în deplasare.

I-am urmărit pe turci. Va fi un meci greu, au o echipă foarte bună. Sper ca băieții să facă un meci bun, să fie toți la 100%. Sper să fiu și eu acolo, nu se știe Denis Alibec

