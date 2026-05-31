Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși"
Publicat: 31.05.2026, ora 16:42
Actualizat: 31.05.2026, ora 16:44
  • Juan Bauza (30 de ani), mijlocașul argentinian al echipei FCU Craiova, își dorește să devină cetățean român.
  • În acest sezon, Bauza a fost împrumutat în Columbia, la Atletico Nacional.
Juan Bauza a precizat că se va întoarce în România, unde va începe demersurile pentru a obține cetățenia română.

Juan Bauza vrea cetățenia română: „Ne gândim să începem demersurile”

„Ne vom întoarce în România (n.r. el cu partenera lui), ne vom căsători la Craiova, îmi voi prelungi permisul de muncă. Trebuie să rezolvăm demersurile legale specifice de după căsătorie.

Ne gândim să începem demersurile pentru dubla cetățenie, eu pentru cea română și ea pentru cea argentiniană. România e o țară care îmi place foarte mult. Am trăit 5 ani acolo, în diferite orașe și Craiova e a doua casa a mea pentru ca acolo am stat cel mai mult.

Nu știu acum ce se va întâmpla după ce mă voi retrage din fotbal, dar ne dorim să ne cumpărăm o casa și acolo. În Craiova este și familia soției mele, pe care o iubesc foarte mult și vrem să fim aproape de ea.

Familia mea de asemenea apreciază orașul. Cât despre română, îmi e destul de greu să o învăț bine, dar cu siguranță voi reuși”, a declarat Juan Bauza, conform fanatik.ro.

Dacă va obține cetățenia română, Bauza ar deveni eligibil pentru echipa națională. Portughezul Mario Camora, fundaș la CFR Cluj, a devenit cetățean român în 2020 și a bifat 10 selecții pentru „tricolori”.

550.000 de euro
este cota de piață a lui Juan Bauza, conform Transfermarkt

Juan Bauza a vorbit și despre perioada petrecută în Columbia:

„Pentru mine a fost un an productiv, am cunoscut un fotbal nou, într-o țară nouă. Nu am mai fost până acum în Columbia.

Atletico Nacional e cea mai mare echipă din Columbia, a câștigat multe titluri, are două Cupe Libertadores, Champions League din Europa. Pentru mine și pentru cariera mea a fost foarte important să port tricoul lor”.

Aștept să mă odihnesc puțin și o să mă întorc în Craiova să reîncep antrenamentele, apoi vom vedea unde va fi viitorul meu. Încă nu știu nimic despre ce va fi și acum mă gândesc doar să mă odihnesc o perioadă pentru că am nevoie, am avut doar 6 zile libere de când joc aici. Juan Bauza

În tricoul celor de la Atletico Nacional, argentinianul a jucat 34 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Cifrele lui Juan Bauza:

  • FCU Craiova: 87 de meciuri, 17 goluri, 20 de pase decisive
  • Aletico Nacional: 34 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive
  • Csikszereda: 32 meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive
  • FC Baniyas: 26 meciuri, 3 goluri, o pasă decisivă
  • Gimnasia: 22 meciuri, un gol
  • Juventud Unida: 19 meciuri, 2 goluri
  • CA Colon: 4 meciuri
  • Gornik Zabrze: 7 meciuri

