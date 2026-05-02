Dinamo, ignorată de CCA Nicolescu, supărat pe delegarea de la meciul cu U Craiova: „Se confirmă încă o dată”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a comentat delegarea lui Cătălin Popa ca arbitru VAR la meciul de mâine cu U Craiova

Dinamoviștii l-au recuzat pe arbitrul din Pitești după partida cu Rapid, din play-off, însă CCA nu a ținut cont de solicitarea trimisă de club, de a nu-l mai avea ca arbitru în acest sezon.

Andrei Nicolescu: „Calitatea VAR lasă de dorit”

„Noi l-am recuzat pe Popa după meciul din Giulești, din play-off. E primul meci al nostru la care este delegat, de atunci.

Sper să nu fie o problemă, sper că și dânsul își va asuma responsabilitatea asta și nu va crea nicio discuție și va reuși cumva să vadă ceea ce e de văzut la camera var.

Pe mine mă «urmărește» în ultimul timp camera VAR și ce se întâmplă acolo. Calitatea suportului pe care arbitrul de centru ar trebui să-l primească din camera VAR, cel puțin în jocurile cu Dinamo, lasă de dorit.

Recuzarea a fost oficială, dar nu e o chestiune la care se judecă, procedural, ca să avem un răspuns și să ni se spună întemeiat, neîntemeiat.

Noi am trimis o adresă către CCA și i-am rugat să nu mai avem delegări de genul ăsta în acest an. Pe de altă parte înțeleg, de unde se pot alege arbitrii? E o limitare.

Cătălin Popa

Eu am cerut asta ca să nu creeze suspiciuni, nu acuz că ar avea cineva intenție. Dacă se întâmplă iar ceva, vă dați seama că se va inflama iar subiectul.

O văd ca pe o decizie care confirmă opacitatea CCA și ca pe încă o problemă legată de transparență și modul în care se pot asuma anumite decizii acolo.

Toți avem nevoie de mai multă deschidere din partea Comisiei. Toți putem greși, iar asumarea crește încrederea. Când pentru unii răspunzi, pentru alții nu, creezi astfel de suspiciuni.

În cadrul Comisiei e nevoie de mai multă deschidere, de reguli care să stabilească pentru toate cluburile cum se va interpreta, cum se va răspunde. Nu avem această claritate, despre cum își asumă CCA delegările, cum sunt validate sau invalidate greșelile de arbitraj.

Avem niște reguli, toți ne raportăm la ele. Vrem transparență pentru toate cluburile, nu doar pentru Dinamo!”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Mi-e foarte greu să accept că cineva ar avea un interes sau că unii profesioniști ar putea să facă astfel de alegeri datorită unor afinități. Nu mă convinge nimeni, decât dacă va exista în continuare un traseu similar al anumitor arbitri, care să arate la indigo în anumite împrejurări Andrei Nicolescu

De ce l-a recuzat Dinamo pe Cătălin Popa

Momentul acuzat de Dinamo s-a petrecut în derby-ul cu Rapid din Giulești, în turul play-off-ului, 3-2 pentru „vișinii”. Cătălin Popa a fost arbitru VAR la acel meci și nu l-a chemat pe „centralul” Istvan Kovacs să revadă o fază controversată.

Aceasta a fost la golul de 2-2 înscris de Claudiu Petrila în minutul 67.

Dinamoviștii au reclamat că înaintea șutului decisiv ar fi existat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi, însă centralul Istvan Kovacs a validat golul și nu a mers la monitor pentru a revedea faza.

Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras cu delegarea la U Craiova - Dinamo

Arbitrul Szabolcs Kovacs (38 de ani) a fost delegat la unul dintre cele mai importante meciuri ale acestei etape din Liga 1, la o săptămână după scandalul din meciul CFR - U Cluj, 1-0.

În minutul 77 al derby-ului din etapa 6 din play-off, Karlo Muhar, care era deja avertizat, a avut o intervenție dură asupra lui Nistor.

Jucătorii Universității Cluj au cerut al doilea cartonaș galben pentru mijlocașul CFR-ului, însă arbitrul nu l-a eliminat pe croat.

U Craiova - Dinamo se va juca pe 3 mai, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Brigada de mâine seară este:

A: Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare)

A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)

A2: Vornicu Adrian (Iaşi - Iaşi)

Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti - Argeş)

Arbitru AVAR: Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe - Covasna)

