„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile +11 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 22:53
  • Problema calității proaste a gazonului de pe stadioanele din Superliga revine în prim-plan, după ce mai multe terenuri au fost criticate în repetate rânduri pentru starea suprafeței de joc.
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, vrea ca FRF să ia măsuri mai ferme și propune un sistem inspirat din Portugalia, în care echipele să fie sancționate dacă nu asigură condiții corespunzătoare de joc.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În România, partidele din prima ligă continuă să se dispute pe terenuri ale căror condiții au stârnit în repetate rânduri critici.

„Reparat” doar pe Facebook FOTO: Cubul Arenei Naționale, probleme vizibile la FCSB - Petrolul
Citește și
„Reparat” doar pe Facebook FOTO: Cubul Arenei Naționale, probleme vizibile la FCSB - Petrolul
Citește mai mult
„Reparat” doar pe Facebook FOTO: Cubul Arenei Naționale, probleme vizibile la FCSB - Petrolul

Andrei Nicolescu: „Gândesc un document după modelul portughez”

Pentru că suprafețele de joc pot afecta desfășurarea meciurilor și siguranța fotbaliștilor, președintele lui Dinamo va înainta o propunere către FRF pentru a încerca să rezolve această problemă.

„Apropo de calitatea ierbii, a gazonului. Gândesc un document pe care să-l trimit la Federație, după modelul portughez. Ei au o comisie de clasificare care verifică, în perioada campionatului, dacă îndeplinești criteriile.

Prima dată te avertizează, a doua oară te obligă să joci pe un teren în apropiere și, dacă ai încălcat și a treia oară regula, joci pe terenul adversarei. E o propunere, dar trebuie să mergem un pic înainte” , a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

FOTO. Cum arăta gazonul de pe „Ilie Oană” înainte de Petrolul - Rapid, 0-2, în etapa #6

Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+11 Foto
labels.photo-gallery

Stadionul celor de la Estrela Amadora a fost închis din cauza gazonului

În urmă cu o săptămână, Liga Portugal a decis să nu permită disputarea restanței Estrela da Amadora - Braga (2-1) pe stadionul Jose Gomes, și a obligat clubul gazdă să caute un alt stadion.

Decizia a venit după ce suprafața de joc fusese deja evaluată negativ încă din prima etapă. La meciul cu Sporting Lisabona, Liga Portugheză de Fotbal Profesionist (LPFP) constatase că terenul nu mai îndeplinea nivelul de calitate cerut.

Organismul portughez anunțase încă de atunci că va deveni „mai riguros” în evaluarea și monitorizarea gazoanelor, invocând explicit protejarea integrității fizice a tuturor participanților la joc.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
portugalia FRF dinamo GAZON andrei nicolescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:33
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
08:00
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
06:45
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
00:45
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB: „Trebuie să ajung repede la 100%”
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB : „Trebuie să ajung repede la 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Top stiri
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Superliga
14.09
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Citește mai mult
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Superliga
14.09
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Citește mai mult
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Superliga
14.09
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Citește mai mult
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
B365
14.09
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
Citește mai mult
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share