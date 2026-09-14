„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile

Problema calității proaste a gazonului de pe stadioanele din Superliga revine în prim-plan, după ce mai multe terenuri au fost criticate în repetate rânduri pentru starea suprafeței de joc.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, vrea ca FRF să ia măsuri mai ferme și propune un sistem inspirat din Portugalia, în care echipele să fie sancționate dacă nu asigură condiții corespunzătoare de joc.

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În România, partidele din prima ligă continuă să se dispute pe terenuri ale căror condiții au stârnit în repetate rânduri critici.

Andrei Nicolescu: „Gândesc un document după modelul portughez”

Pentru că suprafețele de joc pot afecta desfășurarea meciurilor și siguranța fotbaliștilor, președintele lui Dinamo va înainta o propunere către FRF pentru a încerca să rezolve această problemă.

„Apropo de calitatea ierbii, a gazonului. Gândesc un document pe care să-l trimit la Federație, după modelul portughez. Ei au o comisie de clasificare care verifică, în perioada campionatului, dacă îndeplinești criteriile.

Prima dată te avertizează, a doua oară te obligă să joci pe un teren în apropiere și, dacă ai încălcat și a treia oară regula, joci pe terenul adversarei. E o propunere, dar trebuie să mergem un pic înainte” , a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

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Stadionul celor de la Estrela Amadora a fost închis din cauza gazonului

În urmă cu o săptămână, Liga Portugal a decis să nu permită disputarea restanței Estrela da Amadora - Braga (2-1) pe stadionul Jose Gomes, și a obligat clubul gazdă să caute un alt stadion.

Decizia a venit după ce suprafața de joc fusese deja evaluată negativ încă din prima etapă. La meciul cu Sporting Lisabona, Liga Portugheză de Fotbal Profesionist (LPFP) constatase că terenul nu mai îndeplinea nivelul de calitate cerut.

Organismul portughez anunțase încă de atunci că va deveni „mai riguros” în evaluarea și monitorizarea gazoanelor, invocând explicit protejarea integrității fizice a tuturor participanților la joc.

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