Raul Opruț (27 de ani), fundașul celor de la Dinamo, a vorbit despre ce urmează pentru formația bucureșteană, dar și despre cantonamentul care tocmai s-a terminat.

Fotbalistul lui Dinamo a oferit declarații chiar în aeroport, după ce trupa lui Zeljko Kopic s-a întors din Polonia.

Raul Opruț, după revenirea din cantonament: „Nu știu dacă suntem 100% pregătiți”

Fotbalistul grupării din „Ștefan cel Mare” a vorbit despre perioada petrecută în cantonamentul din Polonia, dar și despre noii colegi de echipă.

„Am ajuns sănătoși, ne bucurăm că am ajuns după o perioadă de cantonament. Un cantonament greu, cu meciuri amicale, am dat ce am avut mai bun. L-am terminat sănătoși (n.r. cantonamentul).

A fost un cantonament benefic. Ne dorim să intrăm în linie dreaptă pentru startul noului sezon. Nu știu dacă suntem 100% pregătiți, însă suntem într-o fază bună a pregătirii.

Sunt sigur că în cele 10 zile rămase până la startul campionatului vom ajunge să fim 100% pregătiți. Nu mi se pare mai slabă decât echipa cu care am terminat campionatul.

Sunt sigur că vor mai veni jucători. S-au integrat ceilalți colegi, sunt băieți muncitori. Avem și noi un «Haralambus», nu am avut timp să stăm mult împreună, dar cred că se va integra”, a declarat Raul Opruț, citat de digisport.ro.

Raul Opruț, despre obiectivele lui Dinamo: „Trebuie să purtăm echipamentul cu mândrie”

Fundașul lui Dinamo a explicat și ce se dorește la Dinamo pentru sezonul viitor.

„Ne punem obiective mai mari față de sezonul trecut. Trebuie să purtăm acest echipament cu mândrie. Am jucat fazan pe avion. Am stat și mult în aeroport, am jucat așa de plăcere, să treacă timpul.”, a mai adăugat Opruț.

Transferurile realizate de Dinamo, în această perioadă de transferuri

