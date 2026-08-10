Războiul licențelor se mută la tribunal Doi tehnicieni au dat în judecată FRF și  cer anularea amenzilor de 7.000 de euro
Andrei Prepeliță (stânga) și Jean Vlădoiu (dreapta) au colaborat la Unirea Slobozia (foto: Unirea Slobozia)
Diverse

Războiul licențelor se mută la tribunal Doi tehnicieni au dat în judecată FRF și cer anularea amenzilor de 7.000 de euro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 15:15
  • Jean Vlădoiu (56 de ani) și Andrei Prepeliță (40 de ani) au dat în judecată FRF.
  • Foștii tehnicieni ai Unirii Slobozia contestă în instanță amenzile care le-au fost aplicate de Comisia de Disciplină a FRF pe 15 decembrie 2025.
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Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță au înregistrat dosarul pe 28 iulie 2026 la Judecătoria Sectorului 2 București.

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Vlădoiu și Prepeliță au dat FRF în judecată pentru amenzile de la Slobozia

Conflictul a izbucnit în decembrie 2025, la câteva luni după ce cuplul de tehnicieni Vlădoiu-Prepeliță a preluat pregătirea echipei Unirea Slobozia, în urma unei sesizări depuse de Școala Federală de Antrenori.

Situația a fost analizată de FRF în contextul în care Andrei Prepeliță nu deținea licența PRO, dar exercita în fapt atribuții specifice unui antrenor principal.

În acte, la Unirea Slobozia, Jean Vlădoiu figura ca antrenor principal, în timp ce Andrei Prepeliță era trecut ca antrenor secund și deținea licența A.

Comisia a considerat însă că cei doi au încălcat prevederile regulamentare.

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În cazul lui Andrei Prepeliță, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a dictat o penalitate sportivă de 20.000 de lei. În aceeași speță, Jean Vlădoiu a primit o penalitate de 15.000 de lei.

Cei doi au fost obligați astfel să plătească, în total, 35.000 de lei, aproximativ 7.000 de euro. Acum, vor ca instanța să anuleze amenzile.

În cazul lui Vlădoiu, fostul internațional și federal a fost amendat pentru că a acceptat să figureze oficial ca antrenor principal al Unirii Slobozia, deși, potrivit constatărilor Comisiei, în realitate nu exercita această funcție.

De asemenea, Comisia de Disciplină a amendat și clubul Unirea Slobozia cu 20.000 de lei, dar ialomițenii nu au contestat decizia.

Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță, demiși după 5 luni de la Unirea Slobozia

Instalați în septembrie 2025, Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță au fost demiși de Unirea Slobozia la începutul lunii februarie 2026. De atunci, cei doi tehnicieni au rămas fără angajamente.

Despărțirea de Slobozia a venit după o perioadă tensionată în vestiar, în care rezultatele slabe și nemulțumirile unor jucători experimentați au dus la pierderea încrederii în stafful tehnic.

La finalul sezonului 2025-2026, Unirea Slobozia a retrogradat în Liga 2 și a intrat în insolvență.

  • De-a lungul carierei, Andrei Prepeliță a mai antrenat FC Argeș, Gloria Buzău și Petrocub.

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