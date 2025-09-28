Prima variantă a picat FRH, negocieri după demisia lui Pera: „Nu putem spune ce l-a deranjat”
Florentin Pera
Handbal

Prima variantă a picat FRH, negocieri după demisia lui Pera: „Nu putem spune ce l-a deranjat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 16:45
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 16:45
  • Constantin Din, președintele FRH, nu a reușit să-l convingă pe Florentin Pera (45 de ani) să revină pe banca naționalei de handbal feminin.
  • Acesta și-a dat demisia cu două luni înainte de începerea Campionatului Mondial din Germania și Olanda.
  • Astfel, oficialul FRH îi va căuta în perioada următoare un înlocuitor lui Pera.

Turneul final de anul acesta va avea loc între 26 noiembrie și 14 decembrie, iar România face parte dintr-o grupă formată din Danemarca, Croația și Japonia.

Constantin Din dezvăluie că Florentin Pera nu revine asupra deciziei: „Este clar”

Înainte de a demara negocierile cu posibilii înlocuitori, FRH a decis să încerce să-l întoarcă din drum pe Florentin Pera. Tehnicianul și-a menținut însă decizia de a demisiona.

Dânsul își menține decizia de a demisiona alături de domnul Burcea, iar dacă voi doriți să aflați și alte motive care l-au determinat să plece de la națională cu doar două luni înaintea Campionatului Mondial, atunci vă rog să încercați să discutați voi cu dânsul și poate o să vă dea mai multe amănunte.

Eu nu am alte elemente în plus și nu vă pot spune cu exactitate ceea ce l-a deranjat sau dacă l-a deranjat ceva”, a declarat Constantin Din, potrivit prosport.ro.

Florentin Pera și Bogdan Burcea (antrenorul secund) au demisionat în urmă cu câteva zile. Decizia luată de cei doi vine ca urmare a unor probleme personale.

Decizia noastră de a ne retrage este una extrem de dificilă, dar ea vine ca urmare a unor probleme personale care necesită toată atenția noastră în acest moment. Le urăm mult succes jucătoarelor și suntem convinși că vor aduce multe bucurii românilor”, a transmis Florentin Pera, potrivit fanatik.ro.

Constantin Din caută un înlocuitor: „Vom discuta soluțiile pe care le avem”

Președintele FRH va căuta un nou selecționer pentru naționala de handbal feminin, chiar dacă a recunoscut că e foarte greu de găsit pe cineva care să accepte propunerea chiar înainte de Mondial.

Însă, clar este un lucru. Săptămâna viitoare ne vom întâlni și vom discuta soluțiile pe care le vom avea la îndemână. Ideea că România a devenit un El Dorado pentru antrenorii străini este doar o opinie a lui Gheorghe Tadici.

Noi vom analiza toate variantele și vom încerca să găsim cea mai bună soluție în situația în care ne aflăm acum. Nu e ușor să găsești pe cineva cu doar două luni înainte de Mondiale și să-și asume unele lucruri”, a mai spus Constantin Din, conform sursei citate.

Întrebat dacă va mai accepta la națională un selecționer care să antreneze în paralel și o echipă de club, președintele FRH a spus:

„V-am spus că vom lua în calcul toate posibilitățile ținând cont că ne aflăm cu doar două luni înaintea unui mare turneu final.

Deci nu vă pot spune că voi exclude din start și această variantă, deoarece trebuie să discutăm totul între noi săptămâna viitoare și sper să găsim cât mai repede un nou selecționer”.

Florentin Pera a stabilit lotul lărgit pentru CM 2025

Înainte de a demisiona, Florentin Pera a conturat lotul lărgit al României pentru Campionatul Mondial din acest an:

  • Portari: Daciana Hosu, Bianca Curmenț, Diana Ciucă, Yuliya Dumanska, Raluca Kelemen
  • Extreme dreapta: Oana Bors, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Florența Dumbrăvean, Sonia Seraficeanu
  • Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan
  • Centri: Alisia Boiciuc, Rebeca Necula, Maria Gavrilă-Frățilescu, Elena Roşu, Cristina Laslo
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Alexia Niță, Mariam Mohamed, Denisa Romaniuc, Eva Kerekes
  • Pivoți: Asma Elghaoui, Lorena Ostase, Ștefania Jipa, Mirabela Coteț, Elena Voica, Sonia Vasiliu

Campionatul Mondial handbal demisie FRH florentin pera constantin din
