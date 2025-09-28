FIFA taie în carne vie Suspendare de un an pentru un fotbalist din La Liga și alți șase jucători, care au jucat pe fals!

Facundo Garces (26 de ani), fundașul central al celor de la Deportivo Alaves, a fost suspendat de FIFA timp de un an, după ce și-a falsificat actele ca să joace pentru naționala Malaeziei.

Orginar din Argentina, Garces a primit cetățenia malaeziană la începutul lunii iunie. Potrivit unei publicații din America de Sud, stoperul a dat de înțeles că are o bunică malaeziană, scrie nst.com.my

Fotbalistul celor de la Deportivo Alaves a debutat la națională pe 10 iunie în victoria Malaeziei cu 4-0 asupra Vietnamului, în runda a treia a preliminariilor Cupei Asiei 2027.

Ulterior, oficialii naționalei din Vietnam au făcut plângere la FIFA cu privire eligibilitatea mai multor jucători: Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero și Facundo Garces.

FIFA a declarat că Federația de Fotbal din Malaezia a înaintat cereri de eligibilitate către forul de conducere al fotbalului internațional și a folosit documente falsificate pentru a-i putea trimite pe teren pe cei șapte jucători, încălcând articolul 22 din Codul Disciplinar FIFA, care se referă la fals în acte, scrie reuters.com

Astfel, toți fotbaliștii menționați s-au ales cu o suspendare de minim un an din toate activitățile fotbalistice.

FAM a anunțat sâmbătă că va face apel împotriva interdicției, precizând că FIFA a analizat anterior calificările jucătorilor și a oferit confirmarea oficială că aceștia sunt eligibili să joace pentru Malaezia.

„În legătură cu această decizie, FAM va face apel și va folosi toate căile și procedurile legale disponibile pentru a se asigura că interesele jucătorilor și ale echipei naționale a Malaeziei sunt întotdeauna protejate”, se arată într-un comunicat.

