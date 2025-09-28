Strategie perfectă Motivul pentru care FCSB e nevoită să-i plătească 400.000  de euro rivalei CFR Cluj! +15 foto
Daniel Bîrligea/ Foto: GOLAZO.ro
Strategie perfectă Motivul pentru care FCSB e nevoită să-i plătească 400.000 de euro rivalei CFR Cluj!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 16:30
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 16:30
  • FCSB continuă să plătească pentru transferul lui Daniel Bîrligea (25 ani).
  • Campioana e nevoită să facă plăți suplimentare, după ce atacantul a activat 3 clauze din contractul semnat de cluburi.

Pe 3 septembrie 2024, Daniel Bîrligea era transferat de FCSB, de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, dar și a mai multor clauze puse de ardeleni.

Motivul pentru care FCSB e nevoită să-i plătească 400.000 de euro rivalei CFR Cluj!

Acum, după performanțele realizate de FCSB, Gigi Becali e nevoit să le plătească celor de la CFR Cluj suma de 400.000 de euro, informează fanatik.ro

Cum s-a ajuns la această sumă:

  • 200.000 de euro - calificarea în faza principală din Europa League
  • 100.000 de euro - câștigarea titlului
  • 100.000 de euro - golurile marcate de Bîrligea în cupele europene (5 în sezonul trecut)

Mai mult, clubul din Gruia s-a mai ales cu încă 350.000 de euro și de la Basel, pentru o clauză din contractul lui Philip Otele.

Gigi Becali îl șantajează pe Ioan Varga: „Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis”

Finanțatorul celor de la FCSB susține că se va folosi de clauza din contractul lui Bîrligea pentru a-l convinge pe Ioan Varga să i-l cedeze pe Louis Munteanu.

„M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis.

Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau niciun ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie (n.r. – Bîrligea la Ajax și Munteanu la FCSB).

Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, a spus Gigi Becali, după partida câștigată contra celor de la Go Ahead Eagles, potrivit sursei citate.

15%
va primi CFR Cluj din viitorul transfer al lui Daniel Bîrligea

