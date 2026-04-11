Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei spaniole Rayo Vallecano l-a omagiat pe Mircea Lucescu la meciul cu AEK Atena din sferturile Conference League.

Mesajul transmis de român, în rândurile de mai jos.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Vineri, fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

Jucătorul român a dezvăluit, vineri, mesajul inscripționat pe un tricou alb cu sigla clubului spaniol pe care l-a purtat la meciul cu AEK Atena din manșa tur a sferturilor Conference League, câștigat de spanioli cu 3-0.

„Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace! Nea Mircea Lucescu”, a fost mesajul lui Rațiu pentru fostul selecționer al echipei naționale.

Înainte de meciurile disputate miercuri și joi în cele trei competiții europene - Liga Campionilor, Europa League și Conference League - s-a ținut un minut de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, acest lucru întâmplându-se inclusiv la partida Rayo Vallecano - AEK Atena.

Andrei Rațiu a disputat 16 meciuri pentru echipa națională în perioada în care Mircea Lucescu a fost selecționer.

38 de meciuri a jucat Rațiu pentru România în cariera sa. A marcat două goluri

Il Luce - o legendă a fotbalului mondial

Il Luce lasă o amintire profundă în fotbalul românesc și în fotbalul mondial.

A fost cel mai mare antrenor al nostru, un nume mare al lumii, o legendă.

Va rămâne în istorie nu doar pentru cele 35 de trofee cucerite de-a lungul timpului, al treilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

A fost apreciat peste tot în lume, nu doar la noi, iubit cu adevărat în Turcia, Ucraina și Italia.

Un vizionar, un inovator, un creator de fotbal, de jucători, de echipe. Un tată, cum l-au considerat mulți dintre jucătorii săi.

