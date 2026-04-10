Marele antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, când trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, dar evenimentele de astăzi au fost rezervate doar pentru familie și apropiați.

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

După două zile emoționante în care mii de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională, marele antrenor român a fost înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu.

Cortegiul funerar a plecat în jur de ora 09:00 de la cel mai mare stadion al țării, în direcția Bisericii Sfântul Elefterie, unde a avut loc ceremonia religioasă. La 11:45, cortegiul a plecat spre cimitir, unde Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare.

Il Luce - o legendă a fotbalului mondial

Il Luce lasă o amintire profundă în fotbalul românesc și în fotbalul mondial.

A fost cel mai mare antrenor al nostru, un nume mare al lumii, o legendă.

Va rămâne în istorie nu doar pentru cele 35 de trofee cucerite de-a lungul timpului, al treilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

A fost apreciat peste tot în lume, nu doar la noi, iubit cu adevărat în Turcia, Ucraina și Italia.

Un vizionar, un inovator, un creator de fotbal, de jucători, de echipe. Un tată, cum l-au considerat mulți dintre jucătorii săi.

FOTO. Imagini emoționante surprinse de reporterii GOLAZO.ro în cele două zile de priveghi de la Arena Națională

Ceremonia religioasă s-a încheiat. Participanții au început să părăsească Cimitirul Bellu. La porțile cimitirului au rămas mulți oameni, o parte dintre ei venind cu flori.

Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare.

Zeci de oameni au întâmpinat sicriul lui Mircea Lucescu. Accesul publicului larg este restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați.

FOTO Captură video Digi 24

S-a încheiat slujba, care a durat aproximativ 80 de minute. Participanții au ieșit în fața bisericii, alături de preoți, și au format un culoar pentru sicriul lui Mircea Lucescu. Acesta a fost dus de membrii gărzii de onoruri militare până la mașină.

Apoi, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Bellu.

Traseul cortegiului:

Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu

Printre cei prezenți la slujbă se află Răzvan Burleanu, președintele FRF, Gică Hagi, Ioan Andone, Dorin Mateuț, Ioan Ovidiu Sabău, Marius Niculae, Mihai Stoica, dar și George Copos, fost patron al Rapidului, sau Mircea Geoană, fost ministru de Externe și candidat la președinția României.

La biserică a venit și Gigi Becali, patronul FCSB, dar a întârziat câteva minute bune.

Cortegiul funerar a ajuns la biserică, iar slujba a început. Răzvan Lucescu și Neli Lucescu, soția marelui antrenor român, au mers în urma sicriului. Pe treptele bisericii au fost presărate petale de trandafiri roșii.

Știrea inițială:

„Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare.

Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, se arată în mesajul transmis de familia lui Mircea Lucescu.

Traseele cortegiului funerar

Arena Națională – Biserica Sfântul Elefterie: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie

Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu

Recomandările Brigăzii Rutiere, în cazul în care circulația va fi îngreunată

Rute ocolitoare:

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei Șoseaua

Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor, să păstreze distanța de siguranță, să oprească doar în locurile amenajate, să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore și să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți.

Pietonilor le este recomandat să circule pe trotuare, să traverseze strada doar la culoarea verde a semaforului și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa.

