Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie

Publicat: 10.04.2026, ora 12:49
Actualizat: 10.04.2026, ora 13:58
  • Marele antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu din București.
  • Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Aproximativ 15.000 de oameni au avut posibilitatea de a-și lua adio de la Il Luce miercuri și joi, când trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, dar evenimentele de astăzi au fost rezervate doar pentru familie și apropiați.

Cătălin Țepelin Un bărbat în picioare
Citește și
Cătălin Țepelin Un bărbat în picioare
Citește mai mult
Cătălin Țepelin Un bărbat în picioare

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

După două zile emoționante în care mii de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la Arena Națională, marele antrenor român a fost înmormântat astăzi la Cimitirul Bellu.

Cortegiul funerar a plecat în jur de ora 09:00 de la cel mai mare stadion al țării, în direcția Bisericii Sfântul Elefterie, unde a avut loc ceremonia religioasă. La 11:45, cortegiul a plecat spre cimitir, unde Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare.

Il Luce - o legendă a fotbalului mondial

Il Luce lasă o amintire profundă în fotbalul românesc și în fotbalul mondial.

A fost cel mai mare antrenor al nostru, un nume mare al lumii, o legendă.

Va rămâne în istorie nu doar pentru cele 35 de trofee cucerite de-a lungul timpului, al treilea all-time, după Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

A fost apreciat peste tot în lume, nu doar la noi, iubit cu adevărat în Turcia, Ucraina și Italia.

Un vizionar, un inovator, un creator de fotbal, de jucători, de echipe. Un tată, cum l-au considerat mulți dintre jucătorii săi.

12:35 Ceremonia religioasă s-a încheiat

Ceremonia religioasă s-a încheiat. Participanții au început să părăsească Cimitirul Bellu. La porțile cimitirului au rămas mulți oameni, o parte dintre ei venind cu flori.

Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare.

12:09 Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Bellu

Zeci de oameni au întâmpinat sicriul lui Mircea Lucescu. Accesul publicului larg este restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați.

11:45 Cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Bellu

S-a încheiat slujba, care a durat aproximativ 80 de minute. Participanții au ieșit în fața bisericii, alături de preoți, și au format un culoar pentru sicriul lui Mircea Lucescu. Acesta a fost dus de membrii gărzii de onoruri militare până la mașină.

Apoi, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Bellu.

Traseul cortegiului:

  • Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu

10:20 La slujbă participă numeroase personalități

Printre cei prezenți la slujbă se află Răzvan Burleanu, președintele FRF, Gică Hagi, Ioan Andone, Dorin Mateuț, Ioan Ovidiu Sabău, Marius Niculae, Mihai Stoica, dar și George Copos, fost patron al Rapidului, sau Mircea Geoană, fost ministru de Externe și candidat la președinția României.

La biserică a venit și Gigi Becali, patronul FCSB, dar a întârziat câteva minute bune.

09:42 Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Biserica Sfântul Elefterie

Cortegiul funerar a ajuns la biserică, iar slujba a început. Răzvan Lucescu și Neli Lucescu, soția marelui antrenor român, au mers în urma sicriului. Pe treptele bisericii au fost presărate petale de trandafiri roșii.

Știrea inițială:

„Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Ultima etapă a ceremoniei va avea loc la Cimitirul Bellu, începând cu ora 12:20. Momentul înhumării, programat pentru ora 13:10, va fi precedat de onoruri militare.

Conform dorinței organizatorilor, accesul publicului larg va fi restricționat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru familie și cercul restrâns de apropiați”, se arată în mesajul transmis de familia lui Mircea Lucescu.

Traseele cortegiului funerar

  • Arena Națională – Biserica Sfântul Elefterie: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie
  • Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu

Recomandările Brigăzii Rutiere, în cazul în care circulația va fi îngreunată

Rute ocolitoare:

  • Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei Șoseaua
  • Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității
  • Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor, să păstreze distanța de siguranță, să oprească doar în locurile amenajate, să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore și să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți.

Pietonilor le este recomandat să circule pe trotuare, să traverseze strada doar la culoarea verde a semaforului și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa.

Citește și

Lucescu, omagiat peste Prut Gestul făcut de  Parlamentul Republicii Moldova  în memoria legendarului antrenor
Nationala
23:24
Lucescu, omagiat peste Prut Gestul făcut de Parlamentul Republicii Moldova în memoria legendarului antrenor
Citește mai mult
Lucescu, omagiat peste Prut Gestul făcut de  Parlamentul Republicii Moldova  în memoria legendarului antrenor
Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Diverse
23:10
Lacrimi pentru Lucescu Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Citește mai mult
Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
Ieftinire masivă a benzinei și motorinei în această dimineață la stațiile Petrom. O altă mare rețea a făcut însă o mișcare inversă
mircea lucescu deces traseu inmortmantare cortegiu cimitirul bellu
Știrile zilei din sport
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Nationala
10.04
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Citește mai mult
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Special
10.04
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Citește mai mult
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Special
10.04
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Citește mai mult
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Diverse
10.04
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Citește mai mult
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
23:52
Vești proaste pentru Rapid Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
Vești proaste pentru Rapid  Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
22:56
„La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
 „La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
00:05
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
