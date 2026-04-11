Nicolae Stanciu, din nou decisiv FOTO. Căpitanul naționalei a oferit un assist în meciul cu echipa lui Mitriță » Pe ce loc a urcat

Dalian - Zhejiang 3-0. Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost integralist în victoria de vineri a echipei sale și a contribuit din nou la una dintre reușite.

Dalian Yingbo s-a impus categoric în fața formației lui Alexandru Mitriță și a obținut a treia victorie consecutivă în prima ligă din China.

Formația lui Stanciu a deschis scorul încă din minutul 27, însă internaționalul român s-a remarcat abia în partea secundă.

În minutul 62, mijlocașul român a trimis o pasă perfectă printre adversari, din flancul stâng, cu piciorul stâng, lăsându-l singur cu portarul pe Frank Acheampong, care a înscris cu un șut plasat la colțul lung.

Dalian a mai lovit o dată peste 4 minute și a obținut, astfel, o victorie categorică, care a propulsat-o pe locul 2, la un punct în spatele liderului Chengdu.

De cealaltă parte, Alex Mitriță nu a fost prezent în formația celor de la Zhejiang, după cartonașul roșu încasat în etapa precedentă.

1 gol și 2 pase decisive a reușit Stanciu, în 5 apariții pentru Dalian Yingbo

