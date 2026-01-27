„Sunt mândru de el” Florentin Petre, laude pentru Cătălin Cîrjan: „El e liderul echipei” + A mai remarcat alți trei jucători de la Dinamo

Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit despre jucătorii pe care îi admiră cel mai mult din lotul „câinilor”.

Dinamo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. După 23 de etape disputate, echipa este pe locul al treilea în clasamentul Ligii 1, la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

Florentin Petre, despre Cătălin Cîrjan: „Sunt mândru de el”

Întrebat despre jucătorii pe care îi admiră, Petre a vorbit la superlativ despre căpitanul Cătălin Cîrjan, dar și despre alți fotbaliști importanți din lotul lui Kopic:

„Sunt mulți jucători pe care îi admir. De fapt, admir tot grupul, acesta a făcut diferența. Îmi place Cătălin Cîrjan, pentru că este liderul de echipă pe care Dinamo îl are.

Mă bucur și sunt mândru de el, pentru că știe cum să gestioneze vestiarul, atât prin comportamentul lui la antrenamente și meciuri, cât și prin felul cum se comportă în vestiar.

El, plus încă 3-4 jucători, și mă refer la Opruț, la Eddy Gnahore, la Devis Epassy. Sunt jucători care au o anumită conduită și un anumit ritm în vestiar, iar Dinamo are nevoie de 4-5 jucători în vestiar care să unească grupul”, a declarat Florentin Petre, conform sport.ro.

Tot grupul suntem o haită de câini care este înfometată de succes, pregătită pentru orice meci pe care noi îl avem de aici înainte și bineînțeles suntem dornici de rezultate extraordinar de bune, ca să aducem Dinamo acolo unde își dorește toată lumea. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Cîrjan a stârnit interesul mai multor cluburi, fiind ofertat încă din vară de campioana Austriei, Sturm Graz, iar în această iarnă ucrainenii de la Metalist erau dispuși să ofere 4,5 milioane de euro pentru transferul jucătorului.

Totuși, Cîrjan a ales să rămână la Dinamo, obiectivul său fiind acela de a câștiga titlul, fapt pentru care a devenit favoritul tribunei dinamoviste.

VIDEO. Golul înscris de Cătălin Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

