„Sunt mândru de el" Florentin Petre, laude pentru Cătălin Cîrjan: „El e liderul echipei" + A mai remarcat alți trei jucători de la Dinamo
Cătălin Cîrjan FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Sunt mândru de el” Florentin Petre, laude pentru Cătălin Cîrjan: „El e liderul echipei” + A mai remarcat alți trei jucători de la Dinamo

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 27.01.2026, ora 13:06
Actualizat: 27.01.2026, ora 18:04
  • Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit despre jucătorii pe care îi admiră cel mai mult din lotul „câinilor”.

Dinamo traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. După 23 de etape disputate, echipa este pe locul al treilea în clasamentul Ligii 1, la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

Florentin Petre, despre Cătălin Cîrjan: „Sunt mândru de el”

Întrebat despre jucătorii pe care îi admiră, Petre a vorbit la superlativ despre căpitanul Cătălin Cîrjan, dar și despre alți fotbaliști importanți din lotul lui Kopic:

„Sunt mulți jucători pe care îi admir. De fapt, admir tot grupul, acesta a făcut diferența. Îmi place Cătălin Cîrjan, pentru că este liderul de echipă pe care Dinamo îl are.

Mă bucur și sunt mândru de el, pentru că știe cum să gestioneze vestiarul, atât prin comportamentul lui la antrenamente și meciuri, cât și prin felul cum se comportă în vestiar.

El, plus încă 3-4 jucători, și mă refer la Opruț, la Eddy Gnahore, la Devis Epassy. Sunt jucători care au o anumită conduită și un anumit ritm în vestiar, iar Dinamo are nevoie de 4-5 jucători în vestiar care să unească grupul”, a declarat Florentin Petre, conform sport.ro.

Tot grupul suntem o haită de câini care este înfometată de succes, pregătită pentru orice meci pe care noi îl avem de aici înainte și bineînțeles suntem dornici de rezultate extraordinar de bune, ca să aducem Dinamo acolo unde își dorește toată lumea. Florentin Petre, antrenor secund Dinamo

Cîrjan a stârnit interesul mai multor cluburi, fiind ofertat încă din vară de campioana Austriei, Sturm Graz, iar în această iarnă ucrainenii de la Metalist erau dispuși să ofere 4,5 milioane de euro pentru transferul jucătorului.

Totuși, Cîrjan a ales să rămână la Dinamo, obiectivul său fiind acela de a câștiga titlul, fapt pentru care a devenit favoritul tribunei dinamoviste.

VIDEO. Golul înscris de Cătălin Cîrjan în Petrolul - Dinamo 0-3

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (9).jpg
Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (9).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (1).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (2).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (3).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (4).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

