Jucătorii lui Rayo Vallecano, printre care și Andrei Rațiu (28 de ani), au cerut public ca echipa să continue să își dispute meciurile pe stadionul din Vallecas, în ciuda problemelor grave descoperite la arenă.

Fotbaliștii primei echipe au transmis un comunicat comun prin intermediul căpitanului Oscar Valentin (31 de ani).

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Arena din Vallecas, inaugurată în 1976 și aflată în administrarea Comunității Madrid, nu mai poate găzdui, momentan, meciuri.

Autoritățile regionale au suspendat activitatea după ce un audit a indicat probleme serioase de siguranță, salubritate și întreținere.

Andrei Rațiu și colegii săi, mesaj ferm după criza de la Rayo Vallecano: „Această situație putea fi evitată”

Jucătorii au amintit că fanii au semnalat de mai mulți ani degradarea arenei, prin imagini, videoclipuri și mărturii.

„Lotul primei echipe a lui Rayo Vallecano dorește, înainte de toate, să își exprime dorința de a continua să joace în Vallecas, alături de oamenii noștri și pe stadionul nostru.

Pentru noi toți, posibilitatea de a juca meciurile de acasă în fața propriilor suporteri reprezintă o parte esențială din ceea ce înseamnă să porți acest tricou.

De mulți ani, suporterii lui Rayo Vallecano reclamă, prin videoclipuri, imagini și numeroase mărturii, starea stadionului nostru.

Prea mult timp, aceste avertismente nu au primit atenția pe care o meritau din partea Comunității Madrid și a clubului Rayo Vallecano. Astăzi ne confruntăm cu urmările.

Un stadion aflat în degradare, cu instalații învechite și o întreținere evident insuficientă, ne-a adus într-o situație care nu ar fi trebuit să se producă niciodată. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta. Putea fi evitat”, au notat fotbaliștii, în comunicatul transmis pe rețelele de socializare.

FOTO. Unele dintre neregulile descoperite în interiorul stadionului lui Rayo Vallecano

Lotul a cerut stabilitate și o soluție care să țină cont de identitatea echipei și de relația acesteia cu locuitorii cartierului Vallecas.

„Această situație îi afectează direct pe oamenii noștri. Mii de suporteri umplu Vallecas la fiecare două săptămâni cu singurul scop de a susține Rayo Vallecano și merită să o facă în deplină siguranță și în condiții pe măsura istoriei acestui club.

Tot ce ne dorim este stabilitate și liniște pentru a continua să concurăm și să reprezentăm cu mândrie această emblemă. Avem încredere că persoanele care au acum responsabilitatea de a găsi o soluție vor acționa având în vedere doar binele lui Rayo Vallecano și al tuturor oamenilor săi.

Rayo Vallecano este o instituție cu o istorie de peste 100 de ani și merită, mai presus de orice, respect”, au mai transmis fotbaliștii.

Comunicatul transmis de jucătorii lui Rayo Vallecano. Foto: Instagram / @oscarvalentin94

În finalul comunicatului, jucătorii au cerut schimbarea modului în care clubul își gestionează relația cu fanii.

„Pentru noi, suporterii reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri ale acestui club și ne-am dori foarte mult ca, din interior, modul în care sunt gestionate relația și armonia cu ei să se schimbe.

Suntem un vestiar sănătos și implicat în viața cartierului, așa cum am demonstrat în numeroase rânduri. Căutăm întotdeauna binele comun și ne dorim ca flacăra din Vallecas să nu se stingă niciodată”.

Rayo discută posibilitatea mutării pe Butarque, arena celor de la Leganes

Conducerea lui Rayo caută o arenă pentru primele meciuri de pe teren propriu din noul sezon.

Stadionul Butarque, pe care joacă Leganes, este una dintre variantele analizate, fără ca până acum să existe un acord definitiv.

13 kilometri despart stadionul Butarque de Vallecas, iar programele celor două cluburi se suprapun în doar șapte etape.

Rayo și La Liga au purtat primele discuții cu reprezentanții lui Leganes.

„Primul lucru pe care îl vom face este să avem grijă de interesele generale ale lui Leganes și ale fanilor săi, iar de acolo vom vedea ce se poate face”, au transmis surse din cadrul clubului din liga secundă a Spaniei, conform marca.com.

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