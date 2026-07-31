Ionuț Stoica (38 de ani), căpitanul lui FC Hermannstadt, a vorbit despre situația critică a clubului sibian.

Jucătorii au fost anunțați că echipa nu își va mai continua activitatea în Liga 2.

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FC Hermannstadt retrogradase în Liga 2 după barajul pierdut cu FC Voluntari. Sibienii au câștigat prima manșă cu 3-2, dar au cedat cu 0-3 în retur.

Ionuț Stoica, după vestea că Hermannstadt se retrage din Liga 2

Ionuț Stoica a adunat 290 de meciuri pentru formația sibiană și spera să o ajute în noul sezon de Liga 2.

Hermannstadt urma să debuteze mâine, de la ora 11:00, împotriva celor de la Dumbrăvița.

„Eu speram să continui, am așteptat până în ultima clipă să ne reunim, să continuăm.

Eram în deplasare. Am fost la vestiar și acolo ni s-a transmis că, din păcate, echipa se va desființa. Îți dă speranțe și apoi, dintr-odată, din păcate, te anunță că nu se poate continua. Mai multe nu știu.

Am încercat să sun oameni. Nu mi s-a răspuns. Aștept, chiar nu știu de ce. Antrenorul Dorin Zotincă ne-a anunțat. A fost anunțat și el de dimineață, la ora 8”, a declarat Ionuț Stoica, la Digi Sport.

Condițiile erau aceleași acum, la Liga 2. Eu am fost sunat miercuri seara, săptămâna trecută, că o să continuăm la Liga 2 și de mâine începem antrenamentele, o să intre un salariu, cum ar veni, a doua zi, și săptămâna asta încă unul. Într-adevăr, a intrat un salariu, mi-a băgat un salariu și am așteptat cel de-al doilea, dar, din păcate, s-a ajuns la desființare. Ionuț Stoica, fundaș central

Hermannstadt s-a confruntat cu probleme financiare mari în ultimii ani. Clubul este în insolvență încă din 2021.

Întrebat dacă informația privind desființarea formației sibiene este adevărată, fotbalistul a răspuns:

„Nu am ceva oficial nici eu, doar declarațiile le-am văzut. Eu mai aveam trei luni de restanțe și sunt alții care au probabil mai mult”, a mai spus fundașul.

Ionuț Stoica: „Acum trebuie să îmi caut în altă parte. Cu cât e mai puțin timp, cu atât e mai greu”

Ionuț Stoica a rămas la Sibiu, deși susține că a avut și alte propuneri. Acum, fundașul trebuie să își găsească o nouă echipă după ce pregătirile pentru sezon au început deja.

„E păcat pentru oraș, pentru stadion, pentru oameni. Eu voi continua probabil să mai joc. Am avut oferte și înainte să plec, dar am vrut să aștept să văd dacă rămâne echipa.

Acum trebuie să-mi caut în altă parte. Cu cât e mai puțin timp, cu atât e mai greu. Am ceva, dar nu e la fel ca și atunci când m-aș fi pregătit de la început”, a încheiat Stoica.

FRF a anunțat că locul sibienilor va fi luat de CSM Olimpia Satu Mare, formație care a retrogradat la finalul sezonului trecut din liga secundă, dar care și-a luat licență pentru Liga 2.

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