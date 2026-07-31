În lacrimi după gol FOTO. Fostul dinamovist a marcat și a început să plângă! I-a dedicat golul maseurului decedat azi, iar arbitrul i-a dat „galben” imediat

FC Argeș - Csikszereda 1-0. Robert Moldoveanu (27 de ani) a marcat singurul gol al partidei, apoi a început să plângă pe teren.

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Moldoveanu a obținut un penalty în minutul 78, pe care tot el l-a și transformat. Imediat după gol, atacantul piteștenilor și-a dat jos tricoul și a arătat către cameră mesajul: „Odihnește-te în pace, nea Gogu!”.

FOTO. Fostul dinamovist a marcat și a început să plângă! I-a dedicat golul maseurului decedat azi, iar arbitrul i-a dat „galben” imediat

I-a dedicat golul lui Constantin Covaciu, maseurul de la Dinamo 2, care și-a pierdut viața azi, într-un accident rutier în care a fost implicat microbuzul echipei la Câmpulung.

Și a început să plângă în timp ce era îmbrățișat de colegii săi, apoi a ridicat brațele spre cer.

Cei doi colaboraseră împreună la Dinamo, încă de când atacantul evolua pentru juniorii formației din „Ștefan cel Mare”.

„Centralul” Andrei Moroiță n-a fost înduplecat de lacrimile jucătorului și i-a arătat cartonașul galben pentru că și-a dat jos tricoul.

„ Nu-mi găsesc cuvintele, era parte din familia mea”

Crescut de Dinamo, atacantul piteștenilor a evoluat în „Ștefan cel Mare” la echipa mare între 2015 și 2022 și a fost foarte apropiat de maseurul Constantin Covaciu.

După meci, Moldoveanu a venit la interviu îmbrăcat în maioul pe care scrisese dedicația pentru nea Gogu.

„A însemnat enorm de mult acest gol. Nea Gogu era parte din familia mea, am crescut cu el de când eram copil. Datorită lui am dat gol astăzi și vreau să fie mândru de mine.

Nu este ușor să joci după ce afli o astfel de veste. Suntem profesioniști, câteodată de motivează mai mult și îți dorești să dai tot ce ai mai bun din tine, să faci niște eforturi ca să... Nici nu îmi mai găsesc cuvintele. Să mulțumești pe toată lumea. Golul ăsta e pentru nea Gogu, pentru omul care a făcut parte din familia mea până astăzi.

Fiul lui este nașul meu. Dar până la asta îl cunosc de la vârsta de 7 ani. Am crescut lângă el, era glumeț de fiecare dată. Îți făcea plăcere să stai lângă el, toată lumea o să vorbească numai bine de el. E o veste foarte tristă”, a spus Robert Moldoveanu la Prima Sport.

Microbuzul echipei Dinamo 2, implicat într-un grav accident rutier

Microbuzul în care se aflau 16 persoane ar fi pierdut controlul pe o porțiune în pantă, în zona restaurantului Ciobănașul din Câmpulung, după care a lovit un gard și un copac, potrivit anchetaonline.ro.

Potrivit unor surse GOLAZO.ro, echipa se cazase la un hotel din zona orașului Câmpulung, iar mâine urma să joace cu Aro Câmpulung. Microbuzul se îndrepta spre locul unde jucătorii urmau să desfășoare un antrenament.

Șoferul a suferit traumatisme craniene și se află în stare gravă. Persoana decedată se afla în dreapta șoferului și a fost declarată decedată după ce manevrele de resuscitare au eșuat. Acestea au durat 45 de minute.

În microbuz se aflau tineri cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani care joacă la Dinamo 2.

Au fost identificate 12 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Două dintre acestea au fost găsite încarcerate în urma accidentului și au fost extrase de salvatori, fiind ulterior preluate de echipajele medicale. Una dintre victime a fost declarată decedată ulterior.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei, s-a ales cu o fractură deschisă la nivelul mâinii și a fost transportat la spital. De asemenea, mai mulți copii au fost tăiați de cioburi și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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