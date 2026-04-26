Fază bizară în La Liga. Arbitrul a anulat golul lui Rayo și a dictat penalty pentru adversari, la un fault comis de Rațiu
Fază bizară în La Liga FOTO. Arbitrul a anulat golul lui Rayo și a dictat penalty pentru adversari, la un fault comis de Rațiu

Publicat: 26.04.2026, ora 17:40
Actualizat: 26.04.2026, ora 17:48
  • Andrei Rațiu (27 de ani) a fost protagonistul unei faze bizare la partida cu Real Sociedad, scor 3-3, din etapa #32 din La Liga.

Fundașul echipei naționale a faultat în careu, arbitrul a decis să nu acorde penalty, iar Rayo a marcat apoi pe contraatac. Ce a urmat este de-a dreptul neverosimil.

FOTO. Arbitrul a anulat golul lui Rayo și a dictat penalty pentru adversari, la un fault comis de Rațiu

În minutul 69, la scorul de 2-1 în favoarea celor de la Real Sociedad, Rayo a restabilit egalitatea, dar bucuria a fost însă de scurtă turată.

Arbitrul Jose Luis Guzman Mansilla a întors faza, după ce i s-a comunicat din camera VAR că un posibil penalty avusese loc la faza anterioară, în careul lui Rayo.

Andrei Rațiu a avut o intervenție prin alunecare și l-a atins pe adversarul său, dar „centralul” a decis la acel moment că nu trebuie să acorde lovitură de pedeapsă. Ulterior, pe contraatac, Rayo a marcat.

După ce a urmărit reluările, Guzman Mansilla a întors faza și a acordat penalty pentru Real Sociedad, anulând automat golul lui Rayo. De asemenea, Andrei Rațiu a fost sancționat cu cartonaș galben. Oyarzabal a marcat de la punctul cu var și a dus scorul la 3-1.

Meciul s-a terminat în cele din urmă 3-3, după o revenire pe final a lui Rayo. Gruparea lui Rațiu ocupă în acest moment locul 11 în La Liga, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.

