Enervată de echipa lui Coco Gauff Sorana Cîrstea a cerut intervenția supervizorului la Madrid: „Se aude în urechea mea”

Sorana Cîrstea (36 de ani, #26 WTA) a fost deranjată de comportamentul oamenilor din loja adversarei sale, Coco Gauff (22 de ani, #3 WTA), în meciul pierdut în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Madrid, scor 6-4, 5-7, 1-6.

Românca i s-a plâns arbitrului de scaun Kader Nouni, a acuzat că stafful lui Gauff ar fi încercat să o distragă în timpul jocului și a cerut intervenția supervizorului.

Sorana Cîrstea, enervată de echipa lui Coco Gauff: „Cheamă un supervizor"

Românca a început excelent partida de pe arena Manolo Santana și a câștigat primul set cu 6-4.

Americanca a revenit în meci, deși a acuzat probleme fizice, și a trimis partida în decisiv după ce s-a impus cu 7-5.

La un moment dat, Cîrstea i s-a plâns arbitrului de scaun Kader Nouni de comportamentul staffului din SUA.

În timpul discuției, Nouni i-a spus Soranei: „Nu știu nimic despre antrenorat”.

Românca i-a răspuns: „ Ok, atunci cheamă un supervizor, ca să stea aici două game-uri, pentru că se aude în urechea mea. Este vorba despre fair-play ”, a spus sportiva.

În setul al treilea, jucătoarea din SUA a preluat controlul și a profitat de căderea româncei, reușind să ducă meciul în favoarea sa. Gauff s-a impus cu 6-1 și s-a calificat în optimi!

Nu este prima dată când loja lui Coco Gauff atrage atenție negativă.

Anul trecut, Belinda Bencic (29 de ani) a avut o reacție asemănătoare în timpul meciului cu americanca de la China Open, pierdut de elvețiancă în trei seturi, scor 6-4, 6-7(4), 2-6.

Bencic a acuzat echipa lui Gauff că vorbește în timpul game-urilor sale de serviciu și i-a spus americancei: „Sunt prea bătrână pentru aceste jocuri mentale”, conform tntsports.co.uk.

92.470 de euro și 120 de puncte și-a asigurat Coco Gauff după calificarea în optimile de finală. În urma parcursului său, Sorana s-a ales cu 54.110 euro și 65 de puncte

Sorana era ultima jucătoare din România rămasă pe tabloul de simplu de la Madrid, după eliminările suferite de Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.

Cîrstea ajunsese în turul al treilea după victoria cu italianca Tyra Caterina Grant (18 ani, #262 WTA), scor 6-2, 7-6 (5)

Gauff trecuse fără emoții de Leolia Jeanjean (30 de ani, #126 WTA) , scor 6-3, 6-0.

Românca s-a aflat pentru a 15-a oară pe tabloul de simplu de la Madrid, iar cel mai bun rezultat obținut a fost prezența în sferturile de finală în 2016 și 2017.

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport