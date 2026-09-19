„Iau pastile de somn” VIDEO. Daniel Pancu, epuizat înainte de pauza competițională:  „Vreau să dorm” +61 foto
Daniel Pancu
Superliga

„Iau pastile de somn” VIDEO. Daniel Pancu, epuizat înainte de pauza competițională: „Vreau să dorm”

alt-text Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 20:05
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 20:05
  • RAPID - FC ARGEȘ 3-1. Daniel Pancu (51 de ani) a spus după meci că duelul l-a epuizat total.
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„E vineri, gata”, a afirmat Daniel Pancu înainte de a-și începe conferința de presă de la finalul partidei.

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RAPID - FC ARGEȘ 3-1. Daniel Pancu: „Iau pastile de somn”

În momentul în care unul dintre reporterii prezenți în sală au glumit că îl va ține 25 de minute la conferința de presă, tehnicianul giuleștenilor a replicat zâmbind:

„Vreau să dorm, dacă pot. Iau pastile de somn.”

Daniel Pancu: „ Am primit un gol și am suferit foarte mult”

Ulterior, Pancu a trecut la lucruri serioase și a vorbit despre partida câștigată de elevii săi.

„Nu mi-a fost frică, dar a fost important pentru atmosfera noastră, mai ales că urmează și pauza asta lungă. Trebuie să fim sinceri, am întâlnit un adversar care avea multe absențe în componență, deci, pe undeva, victoria noastră era una normală, dar am suferit.

Am primit un gol și am suferit foarte mult. Până la urmă, intră Andrei (n.r. Șucu), marchează gol la debutul lui pe Giulești, ne liniștește pe toți și felicit toată echipa.”, a declarat Pancu.

Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpeg
Rapid - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpeg

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Daniel Pancu: „Sunt speriat”

Ebenezer Annan (24 de ani), fundașul stânga transferat în această vară de Rapid, a ieșit accidentat în minutul 69 al partidei.

Întrebat despre starea fotbalistului, antrenorul giuleștenilor și-a exprimat îngrijorarea:

„La prima vedere, sunt puțin speriat și eu, pentru că el a mai avut o accidentare tot la gleznă și, ferească Dumnezeu, nu vreau să spun ceva. E abia la al treilea meci cu noi și are nevoie de minute, cum au și alți jucători.”

Pancu a comentat și debutul lui Sheriff Sinyan:

„Îl cunosc foarte bine! Un jucător cu mare experiență, de calitate. Are calitate tehnică! S-a sufocat, dar e un lucru normal după perioada lungă. A intrat bine și Ciobotariu. Avem un lot solid, care ne face să ne gândim acolo sus, unde-mi place mie”, a concluzionat Pancu.

În acest moment, Rapid este pe locul 2, cu 20 de puncte, unul mai puțin față de liderul Dinamo, care are un meci în minus.

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în meciul Rapid - FC Argeș 3-1

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