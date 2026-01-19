„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA

Andrei Secueșu, co-fondator Crazy Rich Athletes, spune că tot mai mulți sportivi din România sunt tentanți de o bursă în Statele Unite ale Americii.

Ella Oprea și Amalia Ghigoarță au semnat cu universități americane, iar alte „două, trei gimnaste” sunt în tratative cu instituții de învățământ din SUA.

E posibil ca „Scandalul Camelia Voinea” să fi stat la baza mai multor decizii ale gimnastelor de a pleca în America, crede Andrei Secueșu.

Ana Maria Barbosu a avut un debut convingător în prima ei competiție NCAA, chiar dacă Stanford a fost învinsă de Denver. Medaliata olimpică de la Paris are asigurată o bursă de 100.000 de dolari la celebra universitate americană.

Cei care au făcut posibilă această plecare, dar nu numai a Anei, sunt oamenii de la Crazy Rich Athletes. Organizația, condusă de Andrei Secueșu, îi mai are în componență, printre alții, pe Dragoș Stoenescu, fostul portar la naționalei de polo a României, și Ștefan Ioan Gherghel, vicecampion mondial la 200m fluture și participant la 3 ediții ale JO.

Andrei Secueșu: „Ella și Amalia au burse full”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Andrei pentru a afla dacă sunt și alte gimnaste care au semnat deja cu universități din SUA sau sunt pe cale să o facă.

Salut, Andrei. Ana și Lilia au debutat foarte bine în NCAA. Mândru că ai reușit să o convingi pe Ana să meargă în SUA?

Ambele au avut un debut foarte bun, însă meritul legat de convinsul să meargă în SUA la universitate îl avem doar pentru Ana. Lilia era americanca cu acte încă dinainte, a crescut în Michigan și nu am convins-o noi. A contat însă pentru fetele pe care le-am consiliat faptul că era și ea acolo, deoarece au avut un punct de referința și s-au sfătuit cu ea.



Și da, pentru Ana suntem foarte mândri. Și cred că și ea e foarte fericită, se vede pe ea lucrul asta, radiază liniște și împlinire acolo, așa mi se pare. E în locul potrivit.

Ce alte fete au semnat sau vor semna cu Universități din State?

Ella Oprea va merge la Clemson University, iar Amalia Ghigoarță va face echipă cu Lilia Cosma, pentru Michigan State University. A contat faptul că Lilia i-a vorbit frumos despre ce se întâmplă acolo, iar acomodarea va fi mai ușoară pentru Amalia având pe cineva cunoscut lângă ea.

Momentan, federațiile sunt la nivelul, să spunem, «epocii de piatră». Ei se întreabă dacă nu cumva îl pierdem pe sportiv, nu îl pierdem, dacă am investit în el și îl pierdem? Nu se gândesc că, dimpotrivă, 8-9 luni pe an atletul se va pregăti, va mânca, va face recuperare pe banii altora. Andrei Secueșu, cofondator Crazy Rich Athletes

Ella Oprea și Amalia Ghigoarta au primit burse full?

Da, ambele au primit burse 100%. „Full ride”, cum se zice. Universitățile americane îți pot oferi bani de școlarizare, asigurare medicală, cazare, mâncare, uneori poate să-ți mai rămână și bani de buzunar sau bilet de avion. Sau îți pot oferi doar 50%, sau doar 70%.

Încep tinerii sportivi să fie din ce în ce mai deschiși la ideea de a merge să studieze afara, cu burse?

Da, dar nu suficient, sau că să spun așa. Sunt încă mulți care, deși ar avea ocazia, nu au curaj sau nu realizează cât de mare este oportunitatea.



Ca să îți dau un exemplu, chiar în toamna aceasta, o fată de la lotul național de canotaj, cu care vorbisem inițial, când era junioare și avea 18 ani, dar nici nu voia să audă atunci, a revenit acum, după doi ani, și a spus că ar vrea să încerce.



Am făcut demersurile cu ea, erau interesați cei de la Dartmouth University (n.r. - Ivy League), însă fie din cauza că a fost descurajată din interior, «am mai consultat cu persoane și cel mai bine e să mai aștept», fie din teamă sau lipsă de încredere, a renunțat. Deși era cam ultimul ei tren.



Vă mărturisesc, fără să exagerez, că momentele astea sunt sfâșietoare pentru mine, personal. Dar nu fac decât să sublinieze cât de mult mai este de munca pentru a risipi miturile și a promova valoarea educației printre sportivi.

Andrei Secueșu: „Lumea e siderată”

Scandalul internațional legat de numele Cameliei Voinea aduce prejudicii în afara gimnasticii noastre?

Aici nu aș putea să spun dacă aduce sau nu prejudicii. M-am mai uitat și eu ce se scrie pe forumurile de gimnastică. În general lumea pare siderată, însă nu a intervenit vreodată speța asta în procesul nostru de recrutare.



Cel mult pot spune că e posibil ca acest scandal să fi fost catalizatorul pentru decizia multor gimnaste de la noi de a „încerca marea cu degetul” și a da o șansă studiilor și competiției universitare în SUA.

În fond, pentru noi că organizație, cazul ideal este acela în care sportivii sunt independenți, dar continuă să facă performanță pentru Romania, să vină la lot, să dovedească că se pot face ambele: școală pe bune și sport de performanță la nivel înalt. Andrei Secueșu, cofondator Crazy Rich Athletes

Și-a dat demisia Corina Moroșan, o antrenoare pe care fetele o admirau și respectau. Crezi că vor fi probleme cu fetele din SUA să revină la lot?

Rămâne de văzut. După părerea mea, felul cum va ști FRG să gestioneze aceasta nouă realitate a lotului feminin, cu 4 și, în curând, eu anticipez 6-7 componente care se antrenează și studiază în SUA, va fi unul dintre capitolele după care va fi judecat succesul actualei conduceri.



Și, de fapt, ar fi fost judecată și fosta conducere, pentru că situația era una nouă, indiferent de cine rămânea la cârmă. Este o oportunitate uriașă pentru FRG, dacă știu să o gestioneze.

De ce crezi asta?

În primul rând, pentru prima dată, sportivele își capătă o independența. Nu mai depind doar de FRG și de lot în ceea ce privește acest sport. Mă aștept să fie greu de gestionat chiar și pentru ele asta. Ca să glumesc puțin, dar nu prea, e precum ieșirea din comunism în 1990 pentru români, e li-ber-ta-te!



Sper să continue să ia în serios și lotul olimpic al României. Și chiar să fie ele înțelegătoare cu Federația, atunci când aceștia, inerent, poate nu sunt atât de deschiși pe cât vor ajunge ele să fie obișnuite.



Din punctul ăsta de vedere l-aș da exemplu pe celălalt sportiv al nostru de la Stanford, Alexandru Gheorghe, care chiar în aceste zile joacă la CE de Polo de la Belgrad pentru România, și participă la cursuri seara, online.

