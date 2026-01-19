Ofri Arad a ajuns la București Noul jucător al campioanei, primele declarații: „FCSB e un club foarte mare” » Ce a spus despre România

Ofri Arad (27 de ani), viitorul mijlocaș al celor de la FCSB, a ajuns la București.

Jucătorul israelian a oferit și o primă declarație.

Așa cum a declarat Mihai Stoica duminică, Ofri Arad va efectua vizita medicală astăzi, iar apoi va semna contractul.

Ofri Arad a aterizat la București

Mijlocașul care urmează să semneze cu campioana României a aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni luni, în jurul orei 01:00.

Israelianul a oferit și o scurtă declarație. Întrebat cum se simte, Ofri Arad a precizat:

„Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare, dar voi vorbi mai multe în curând”, a precizat Ofri Arad, conform sport.ro.

Ofri Arad vine din postura de jucător liber de contract după ce angajamentul său cu echipa Kairat Almaty a expirat.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Gigi Becali: „Salariu de 20.000 de euro pe lună”

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a vorbit despre transferul mijlocașului israelian.

„Eu cred că odată cu transferurile lui Duarte și Arad am făcut cele mai bune mutări, având în vedere posturile unde aveam nevoie. Cred că noi ne-am întărit cel mai bine.

Arad va avea salariu de 20.000 pe lună. Pentru doi ani și jumătate mă costă 900.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

În plus, Mihai Stoica a declarat duminică că Ofri Arad se va antrena cu echipa începând de marți, după ce semnează contractul:

„Luni este programat la vizita medicală. Dacă totul e în regulă, luni seară vom semna și de marți va începe să se antreneze cu echipa.

Se va antrena cu echipa marți, pentru că miercuri echipa pleacă în Croația (n.r. - pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League). Au durat foarte mult nu neapărat negocierile legate de contract, aia am rezolvat rapid, dar tot felul de…

Are doi agenți, are avocat, oamenii sunt foarte atenți la detalii. Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional.

Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

10 meciuri a jucat Ofri Arad în acest sezon, pentru Kairat Almaty

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din Liga Campionilor și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită, scor 1-2, pe terenul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

