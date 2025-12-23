Andrei Vlad, pe lista neagră  Aktobe vrea să renunțe la portarul român după doar un an » Care este motivul 

Andrei Vlad (26 de ani) ar urma să părăsească echipa Aktobe (Kazahstan) în această iarnă, deși contractul său expiră la finalul anului 2026.

Portarul a semnat cu gruparea kazahă în ianuarie 2025, liber de contract, după mai bine de șapte ani petrecuți la FCSB, alături de care a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă.

Andrei Vlad, pe picior de plecare de la Aktobe

Aktobe, locul 5 în prima ligă din Kazahstan, l-a transferat de la Kairat Almaty pe Aleksandr Zarutskiy (32 de ani) și ar dori să renunțe la serviciile lui Andrei Vlad pentru a economisi bani, salariul său fiind de aproximativ 15.000 de euro, scrie asnewz.kz.

Conducerea clubului ia în calcul doua variante pentru a scăpa de român:

un transfer la o altă echipă;

achitarea a trei salarii, pentru a obține rezilierea contractului de comun acord.

Sursa menționată mai precizează că dacă nicio echipă nu va dori să îl cumpere pe Andrei Vlad, există varianta ca acesta să rămână la Aktobe până la finalul acordului.

400.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Vlad, conform Transfermarkt

La Aktobe, Andrei Vlad a reușit să apere în 28 de partide, în toate competițiile. A închis poarta în 9 rânduri, iar în total a încasat 32 de goluri.

Alături de formația din Kazahstan, Vlad a evoluat în preliminariile Conference League, echipa sa fiind eliminată în turul al doilea de Sparta Praga.

Celălalt român de la Aktobe, Bogdan Vătăjelu, va pleca de la echipă în această iarnă, contractul său expirând la finalul anului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport