Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

  • Jake Paul (28 de ani) a postat o imagine controversată pe rețelele de socializare, după lupta pierdută împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani).

Joshua l-a învins pe Jake Paul într-o luptă care a avut loc la Miami, aceasta fiind prima înfrângere suferită prin KO de celebrul influencer devenit pugilist.

Lupta s-a încheiat în runda a șasea, atunci când Joshua l-a împins pe Paul în corzi și i-a aplicat o lovitură brutală de dreapta în bărbie. Căzut la podea, Jake Paul nu a reușit să se ridice înainte de finalul numărătorii.

Jake Paul, postare controversată pe Instagram

La doar câteva zile de la lupta cu Anthony Joshua, Jake Paul a postat pe Instagram o poză în care se află într-un avion privat și din care nu lipsesc teancurile de bani.

Ceea ce i-a intrigat pe urmăritorii săi au fost numeroasele arme aflate în avion, Jake Paul ținând în mână un pistol.

Imaginea publicată de starul american pare a fi generată sau editată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Visul american. Începe-ți visul astăzi. Crede în el. Eșuează. Muncește. Eșuează din nou. Nu te opri niciodată”, a fost mesajul postat de Jake Paul pe Instagram.

Câți bani au încasat Jake Paul și Anthony Joshua

Duelul dintre Paul și Joshua a fost urmărit la nivel mondial, ceea ce a atras o sumă colosală pentru cei doi.

Deși, inițial s-a vorbit despre faptul că cei doi vor împărți în mod egal 184 milioane de dolari, suma reală este mult mai mare.

Conform standard.co.uk, lupta a valorat 267 de milioane de dolari, bani pe care cei doi i-au împărțit. Chiar Jake Paul a confirmat această sumă în luna noiembrie.

El a postat pe X mesajul: „Nu mă mai întrebați. 267 de milioane de dolari”.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share