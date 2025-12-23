Decizie bizară în Liga Florilor Au schimbat antrenorul după 4 victorii consecutive + transfer de la CSM București

HC Dunărea Brăila a anunțat despărțirea de antrenorul Jan Leslie (54 de ani).

Ocupanta locului 4 în Liga Națională de handbal feminin transferă o jucătoare de la campioana CSM București.

Anunțul cu privire la încetarea colaborării cu tehnicianul danez a venit surprinzător, el fiind în grafic la acest moment, obiectivul echipei fiind acela de a prinde un loc de cupe europene.

HC Dunărea Brăila a schimbat antrenorul înainte de Crăciun

Deși echipa mergea bine, cu 4 victorii consecutive, conducerea formației dunărene a decis să-l înlocuiască pe Jan Leslie cu „secundul” Jensen Soren Norgaard, care este la curent cu lotul echipei.

„HC Dunărea Brăila anunță încetarea colaborării, de comun acord, cu antrenorul principal Jan Leslie.

Începând de astăzi, funcția de antrenor principal al echipei este preluată de JENSEN SOREN NORGAARD, care va conduce echipa până la finalul sezonului actual. Mergem mai departe. Obiectiv clar: Europa”, a transmis HC Dunărea Brăila, prin intermediul unui comunicat.

HC Dunărea Brăila ocupă locul 4 în Liga Florilor, cu 12 puncte după 10 etape. Pe podium se află Gloria Bistrița (18), CSM București (18, un meci puțin disputat) și Corona Brașov (14).

HC Dunărea Brăila, transfer de la CSM București

Mihaela Mihai, extrema dreaptă de la CSM București, ar urma să semneze cu Dunărea Brăila, conform fanatik.ro.

În vârstă de 21 de ani, aceasta a fost singura jucătoare de la CSM București care a evoluat cu naționala României la Campionatul Mondial.

În acest sezon, Mihaela Mihai a marcat 4 goluri pentru campioana en-titre a României în EHF Champions League.

