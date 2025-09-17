- Andrei Vlad (26 de ani), actualul jucător al lui Aktobe, a dat-o în judecată pe FCSB, fosta sa formație.
- Motivul, în rândurile de mai jos.
Portarul român a părăsit campioana României în iarna acestui an și a fost transferat, ulterior, de Aktobe, echipă din Kazakhstan.
Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB
Andrei Vlad, fostul portar al campioanei României, și-a dat în judecată fosta echipă pentru că nu ar fi primit bonusul de participare din Europa League, anunță fanatik.ro.
Acesta a evoluat pentru FCSB în returul cu Virtus, din turul 1 preliminar din Liga Campionilor de anul trecut, ceea ce îl făcea eligibil pentru bonusurile europene.
Acum, Andrei Vlad vrea să i se achite bonusul de performanță din Europa League, în valoare de aproximativ 10.000 de euro.
FCSB a avut un sezon de excepție în Europa League, anul trecut. Roș-albaștrii au ajuns până în optimile competiției, unde au fost eliminați de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.
Andrei Vlad a petrecut aproape 8 ani la FCSB, timp în care a evoluat în 121 de meciuri. Venit în 2017 de la U Craiova, portarul a cucerit 4 trofee: 2 titluri de campion al României (2024 și 2025), Cupa (2020) și Supercupa (2025).
De când a fost transferat în Kazakhstan, românul a jucat în 21 de partide pentru Aktobe, fiind titular incontestabil.