Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”

Simona Halep (33 de ani) a vorbit despre provocările din carieră și momentele dificile cu care s-a confruntat în tenis.

Fostul număr 1 WTA a luat parte la evenimentul de business și tehnologie Impact Bucharest 2025.

Câștigătoare a două turnee de Grand Slam, Simona Halep a străbătut un drum care nu a fost deloc simplu, iar acum a împărtășit câteva dintre soluțiile pe care le-a găsit pentru a se menține la un nivel ridicat în tenis.

Simona Halep: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”

„Atunci când faci ceva în sport - și pot vorbi despre asta - copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc.

Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară. Dar este frumos să vezi că și copiii urmăresc cu adevărat ce ai realizat și sunt foarte mândră de asta.

A meritat să fac tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am iubit să joc tenis. A fost o pasiune uriașă de fiecare dată când pășeam pe teren, dar cu siguranță nu a fost ușor.

Când aveam aproape 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă, așa că priveam doar înainte, dorind să devin cea mai bună. Am făcut multe lucruri mai bine decât aș fi crezut, dar în final a fost foarte bine și cred că am obținut cele mai bune trofee din lume.

Singura opțiune era să privesc înainte și să dau tot ce am mai bun. Deci nu a fost deloc ușor dacă nu ești Roger Federer.

Dacă iei o înfrângere ca pe un eșec, nu este bine, pentru că trebuie să privești partea pozitivă. Când pierzi un meci, simți că îți pierzi mințile, dar acorzi atenție lucrurilor pe care nu le-ai făcut bine în acel meci și a doua zi poți îmbunătăți.

Când câștigi, ești doar fericit și mergi mai departe. Trebuie să devii mai bun” a declarat Simona Halep, la Impact Bucharest 2025, potrivit agerpres.ro.

FOTO. Simona Halep, prezentă la Transylvania Open

Simona Halep: „Am pierdut unele meciuri din cauza emoțiilor”

Fosta sportivă a vorbit și despre modul în care și-a gestionat emoțiile la început și despre impactul acestora în meciurile importante.

„La început, trebuie să recunosc, a fost greu, dar de-a lungul anilor, cu experiență, m-am relaxat. Am avut oameni minunați în jurul meu care m-au învățat să fiu mai relaxată, mai deschisă cu presa, cu oamenii. Am încercat să mă deschid și să gestionez presiunea.

Am pierdut unele meciuri doar din cauza părții emoționale. Aș fi câștigat meciuri importante fără acele emoții. Dar cred că asta face parte din mine și trebuia să accept și să încerc să gestionez mai bine în alte meciuri.

Mi-am dedicat viața tenisului și tot ce am făcut a fost în această direcție. Nu am avut altă direcție. Acum, cu această mentalitate și experiență, pot spune că aș fi putut face mai multe lucruri în afară de tenis, dar pentru mine a fost doar o singură cale”, a mai explicat Simona Halep.

Simona a participat la Impact Bucharest, miercuri, în prima zi a evenimentului. Joi, 18 septembrie, pe scenă va urca Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a SUA.

2 titluri de Grand Slam a cucerit Simona Halep în carieră, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019

