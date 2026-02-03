„Andrei Vlad, cireașa de pe tort” Echipa care este foarte aproape de a obține semnătura fostului portar de la FCSB: „Va fi supus testelor necesare”
Andrei Vlad/ Foto: IMAGO
„Andrei Vlad, cireașa de pe tort” Echipa care este foarte aproape de a obține semnătura fostului portar de la FCSB: „Va fi supus testelor necesare”

Alexandru Smeu
Publicat: 03.02.2026, ora 16:59
  • Andrei Vlad (26 de ani) este aproape de a semna cu Volos, formație ce se află pe locul 7 în prima ligă din Grecia.
  • Recent, fostul portar al celor de la FCSB a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe.

În ianuarie 2025, Andrei Vlad pleca de la FCSB, după mai bine de șapte ani petrecuți la gruparea campioană. A semnat cu Aktobe, însă aventura sa în Kazahstan a durat doar un an.

Andrei Vlad, aproape sa semeze cu Volos

Vlad ar urma să nu stea foarte mult timp departe de gazon. Goalkeeperul în vârstă de 26 de ani este foarte aproape de o întoarcere în Europa.

Volos, formație aflată pe locul 7 în prima ligă din Grecia, este interesată de serviciile internaționalului român, potrivit sportal.gr.

„Volos este gata să pună cireașa de pe tort în ceea ce privește transferurile pentru sezonul de iarnă. În efortul de a termina cât mai sus în Superliga Greciei, clubul acoperă golul existent în lot la nivelul postului de portar.

În ultimele zile, cei din Thessaly au apăsat pedala de accelerație și au avut contacte cu 2-3 jucători. Dintre aceștia, totul indică faptul că cel care s-a remarcat este Andrei Vlad.

Dacă nu apare vreo situație neprevăzută în ultimul moment, portarul român se va îmbarca într-un avion cu destinația Grecia. Apoi va fi supus testelor necesare înainte de a semna contractul oferit de Volos.

Vlad și-a început cariera la Craiova, apoi s-a transferat la Steaua (n.r. FCSB). A jucat o singură dată la prima formație, dar la a doua a avut realizări importante, jucând în 121 de meciuri”, scrie sursa citată.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Andrei Vlad, conform Transfermarkt

În perioada petrecută la Aktobe, Andrei Vlad a bifat 28 de meciuri, a încasat 32 de goluri și a închis poarta în 9 partide.

Dacă va ajunge în Grecia, fostul portar de la FCSB va deveni al patrulea român ce evoluează în campioantul elen, după Răzvan Marin (AEK Atena), Alexandru Mățan (Panetolikos) și Andrei Ivan (Panserraikos).

Răzvan Lucescu (PAOK) este singurul tehnician român ce activează în Grecia.

