 „Îl urmărim, e pe listă" Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un fotbalist „de calitate" + cum descrie Liga 1, înainte de meciul cu Farul
Zeljko Kopic/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„Îl urmărim, e pe listă" Kopic confirmă interesul lui Dinamo pentru un fotbalist „de calitate" + cum descrie Liga 1, înainte de meciul cu Farul

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 16:09
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 16:09
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul, duel ce contează pentru etapa #25 din Liga 1.
  • Tehnicianul a confirmat interesul alb-roșilor pentru un fotbalist despre care spune că „are calitate”.
  • Farul - Dinamo se joacă marți, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Kopic se așteaptă la o partidă dificilă, având în vedere faptul că Farul vine după două victorii consecutive: 1-0 cu Petrolul Ploiești și 4-1 cu Universitatea Craiova.

FARUL - DINAMO. Zeljko Kopic: „Sunt într-un moment în care au încredere”

„Farul este o echipă bună, s-a prezentat bine în ultimele două meciuri. A avut câteva momente bune împotriva Craiovei, a reușit să câștige la scor.

Sunt într-un moment în care au încredere, suntem conștienți de ce echipă avem în față.

Despre echipa noastră, suntem într-o formă bună. După două victorii (1-0 cu U Cluj și 2-1 cu Hermannstadt), a venit egalul cu Petrolul (1-1), noi ne propusesem mai mult. Voiam să câștigăm meciul.

Chiar și așa, am văzut multe lucruri bune. A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul, sunt două echipe care se apără aglomerat, cu 10-11 jucători.

Avem nevoie să devenim și mai periculoși, să marcăm mai multe goluri în astfel de meciuri. După meci a urmat recuperarea, discuțiile despre partidă și pregătirea meciului cu Farul”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Fiecare meci este dificil pentru noi. După cum ați văzut, Petrolul și-a schimbat modul de a juca special pentru a ne înfrunta. Nu cred că au avut prea multe intenții să câștige, au încercat mai degrabă să nu primească goluri. Multe echipe încearcă să joace așa împotriva noastră, este un compliment pentru noi, pentru felul în care jucăm și pentru nivelul la care suntem. Danny Armstrong, extremă dreaptă Dinamo

Galerie foto (48 imagini)

Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru Reshat Ramadani

Întrebat dacă Dinamo se gândește la un posibil transfer al lui Reshat Ramadani, Kopic a confirmat interesul „câinilor” pentru tânărul jucător ce aparține de Dinamo Kiev, dar care este împrumutat la Shkendija, club la care și-a început cariera.

Reshat Ramadani/ Foto: IMAGO Reshat Ramadani/ Foto: IMAGO
Reshat Ramadani/ Foto: IMAGO

Ramadani a fost integralist în victoriile obținute de Shkendija împotriva celor de la FCSB, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, 1-0 și 2-1.

„Îl urmărim, este unul dintre jucătorii de pe lista noastră. Este un jucător tânăr care deja are experiență europeană. Are calitate, dar încă nu s-a luat nicio decizie”, a adăugat Kopic.

600.000 de euro
este cota de piață a tânărului macedonean, care a jucat 101 meciuri pentru Shkendija (3 goluri și 5 pase decisive). Are doar 4 meciuri jucate la Dinamo Kiev

Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu sunt jucătorii transferați de Dinamo în această iarnă.

Zeljko Kopic: „Pentru mine, orice meci este deschis oricărui rezultat”

Nu în ultimul rând, antrenorul croat a vorbit și despre situația actuală din Liga 1.

„Pentru mine, știți că am vorbit despre asta, Superliga este un campionat în care niciun rezultat nu este văzut ca o mare surpriză. Vedeți ce s-a întâmplat cu FCSB anul ăsta, ce momente au avut CFR, U Cluj, care acum se mișcă mai bine.

Fiecare echipă are structura ei, spirit de luptă, o mentalitate bună. Pentru mine, orice meci este deschis oricărui rezultat. Dacă nu esti focusat sută la sută, poți avea probleme.

Cum am pățit meciul trecut, am primit gol în urma unei greșeli. După aceste 6 meciuri din sezonul regulat, orice este posibil, nimic nu mă poate surprinde.

În România campionatul începe devreme și se termină în luna mai, am jucat multe partide până acum, asta este Superliga, trebuie să respectăm regulile, nu vreau să mă gândesc la asta, ci să pregătesc echipa cât mai bine”, a concluzionat Kopic.

Înaintea partidei cu Farul, Dinamo se află pe locul 2, cu 45 de puncte, la egalitate cu Rapid, și la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

VIDEO. Gafa lui Epassy din meciul Dinamo - Petrolul 1-1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

farul constanta dinamo superliga zeljko kopic danny armstrong reshat ramadani
