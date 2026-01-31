„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta”

Dinamo - Petrolul 1-1. Alexandru Musi crede că rezultatul obținut în meciul cu „lupii galbeni” este nedrept.

Musi a jucat pentru Petrolul în sezonul 2023-2024.

„Câinii” au deschis scorul în minutul 64 prin Danny Armstrong, dar au fost egalați în ultimele 10 minute, de Gicu Grozav, iar rezultatul a împiedicat-o pe Dinamo să urce, temporar, pe primul loc.

Dinamo - Petrolul 1-1 . Musi: „E frustrant, dacă nu dai gol, fotbalul se întoarce împotriva ta”

„Da, este frustrant, am dominat jocul, am făcut un joc bun 90 de minute. Din păcate, așa e fotbalul: dacă nu dai gol, se întoarce.

Din păcate, am reușit doar un egal și eu zic că meritam mai mult”, a spus Musi, după meci.

Dinamo a controlat duelul cu Petrolul și, deși a avut 1-0, s-a trezit egalată după eroarea lui Devis Epassy, din ultimele minute de joc.

„ Cu siguranță, Epassy, pentru mine, este cel mai bun portar din Liga 1 în momentul de față. Se întâmplă, în fotbal, să și greșești .

Mergem înainte, nu este problemă, este mereu lângă noi, se antrenează foarte bine și îi dorim numai bine”, a mai spus Musi.

VIDEO: Golul marcat de Grozav în meciul Dinamo - Petrolul 1-1

Fotbalistul s-a plâns de starea gazonului de pe „Arcul de Triumf”, însă nu consideră că acesta a fost principalul motiv al remizei.

„A fost un meci frumos, tribunele au fost pline. N-am mai jucat de mult pe Arc și s-a simțit.

Terenul nu a arătat grozav, dar nu putem să folosim terenul ca scuză. Erau și ei pe teren. Asta este, mergem înainte”, a mai declarat Musi.

FOTO: Cum arăta gazonul înainte de meci

Musi, care a bifat 39 de meciuri la Petrolul, cu 5 goluri și 4 pase decisive în sezonul 2023-2024, a povestit ce a discutat la finalul partidei cu Gheorghe Grozav.

„Știm cu toții că Petrolul traversează o etapă foarte bună. Am jucat acolo, îi respect pe toți. Le-am urat baftă”

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 21 de puncte.

Pentru „câini” urmează un meci cu Farul Constanța, pe 4 februarie, de la 20:30.

Mergem la Constanța cu gândul la victorie. Alibec este un jucător bun, nu trebuie să ne gândim la jucători. Trebuie să ne facem noi treaba Alexandru Musi

