„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta” +48 foto
Alexandru Musi. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
„Meritam mai mult” Alexandru Musi, dezamăgit după remiza cu Petrolul: „Fotbalul se întoarce împotriva ta”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 09:44
  • Dinamo - Petrolul 1-1. Alexandru Musi crede că rezultatul obținut în meciul cu „lupii galbeni” este nedrept.
  • Musi a jucat pentru Petrolul în sezonul 2023-2024.

„Câinii” au deschis scorul în minutul 64 prin Danny Armstrong, dar au fost egalați în ultimele 10 minute, de Gicu Grozav, iar rezultatul a împiedicat-o pe Dinamo să urce, temporar, pe primul loc.

Dinamo - Petrolul 1-1. Musi: „E frustrant, dacă nu dai gol, fotbalul se întoarce împotriva ta”

„Da, este frustrant, am dominat jocul, am făcut un joc bun 90 de minute. Din păcate, așa e fotbalul: dacă nu dai gol, se întoarce.

Din păcate, am reușit doar un egal și eu zic că meritam mai mult”, a spus Musi, după meci.

Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (48 imagini)

Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+48 Foto
Dinamo a controlat duelul cu Petrolul și, deși a avut 1-0, s-a trezit egalată după eroarea lui Devis Epassy, din ultimele minute de joc.

Cu siguranță, Epassy, pentru mine, este cel mai bun portar din Liga 1 în momentul de față. Se întâmplă, în fotbal, să și greșești.

Mergem înainte, nu este problemă, este mereu lângă noi, se antrenează foarte bine și îi dorim numai bine”, a mai spus Musi.

VIDEO: Golul marcat de Grozav în meciul Dinamo - Petrolul 1-1

Fotbalistul s-a plâns de starea gazonului de pe „Arcul de Triumf”, însă nu consideră că acesta a fost principalul motiv al remizei.

„A fost un meci frumos, tribunele au fost pline. N-am mai jucat de mult pe Arc și s-a simțit.

Terenul nu a arătat grozav, dar nu putem să folosim terenul ca scuză. Erau și ei pe teren. Asta este, mergem înainte”, a mai declarat Musi.

FOTO: Cum arăta gazonul înainte de meci

Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (5).jpeg
Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (5).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (1).jpeg Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (2).jpeg Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (3).jpeg Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (4).jpeg Dinamo - Petrolul. Cum arată gazonul de pe Arcul de Triumf. Foto - Vlad Nedelea (5).jpeg
+15 Foto
Musi, care a bifat 39 de meciuri la Petrolul, cu 5 goluri și 4 pase decisive în sezonul 2023-2024, a povestit ce a discutat la finalul partidei cu Gheorghe Grozav.

Știm cu toții că Petrolul traversează o etapă foarte bună. Am jucat acolo, îi respect pe toți. Le-am urat baftă

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția 12, cu 21 de puncte.

Pentru „câini” urmează un meci cu Farul Constanța, pe 4 februarie, de la 20:30.

Mergem la Constanța cu gândul la victorie. Alibec este un jucător bun, nu trebuie să ne gândim la jucători. Trebuie să ne facem noi treaba Alexandru Musi

dinamo bucuresti petrolul ploiesti liga 1 Alexandru Musi
