„O oportunitate după război" Soldații ruși răniți în Ucraina pot participa la Jocurile Paralimpice: „Nu contează ce au făcut pe câmpul de luptă"
Soldații ruși răniți vor avea voie să participe la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Jocurile Olimpice

„O oportunitate după război" Soldații ruși răniți în Ucraina pot participa la Jocurile Paralimpice: „Nu contează ce au făcut pe câmpul de luptă"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 20:13
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 20:13
  • Andrew Parsons (49 de ani), președintele Comitetului Internațional Paralimpic, a confirmat că soldații ruși răniți în războiul din Ucraina vor avea voie să participe la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice.
  • Decizia vine în contextul în care Rusia revine în circuitul paralimpic sub propriul steag pentru prima dată după ediția de la Sochi 2014.

O investigație realizată de publicația Vot Tak, cu sediul în Polonia, și relatată de Moscow Times, susține că Rusia accelerează integrarea în sporturile paralimpice a militarilor răniți pe frontul din Ucraina.

Andrew Parsons, despre faptul că soldații ruși răniți vor putea participa la Jocurile Paralimpice: „Nu contează ce au făcut pe câmpul de luptă”

Andrew Parsons a abordat subiectul într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici.

„Când Adunarea Generală a luat decizia de a ridica suspendările Rusiei și Belarusului, decizia a fost ca acestea să fie tratate ca orice alt Comitet Paralimpic Național.

Există multe țări care recrutează sportivi din rândul forțelor armate, așa că, dacă Rusia face asta, nu va fi singura.

Trebuie să ne amintim de unde venim. Mișcarea noastră a început după Al Doilea Război Mondial, în mod specific cu personal militar rănit.

Așadar, ceea ce oferă mișcarea paralimpică este o posibilitate după război. Suntem împotriva oricărui război, a oricărui conflict, dar ceea ce oferim noi este o oportunitate pentru cei răniți în război să se reintegreze în societate prin sport.

Nu contează pentru noi ce au făcut în trecut pe câmpul de luptă. Desigur, crimele de război sunt altceva, dar ceea ce oferim prin această mișcare este o a doua șansă”, a spus Parsons, conform bbc.com.

70 de veterani ruși
ar concura deja în diverse loturi naționale, potrivit Comitetului Paralimpic Rus

Drapelul Rusiei nu a mai apărut la Jocurile Paralimpice din 2014 de la Sochi, atunci când aceasta a fost gazdă.

Comitetul Paralimpic Internațional a suspendat Rusia în 2016, la Rio, din cauza unui scandal de dopaj. Din aceleași motive, sportivii ruși au concurat sub un steag neutru la Pyeongchang în 2018 și la Tokyo în 2021.

În 2022, la Beijing, Rusia și Belarus au fost excluse din cauza războiului din Ucraina.

Întrebat dacă forul internațional ar interveni în cazul în care ar apărea dovezi că Rusia folosește din nou sportul paralimpic ca instrument de propagandă, Parsons a spus:

Când este vorba despre membrii noștri care fac asta, da Andrew Parsons

Decizia de a permite revenirea Rusiei și Belarusului sub propriile drapele a stârnit reacții vehemente la Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a descris hotărârea drept „îngrozitoare”, iar ministrul Sportului, Matvii Bidnyi, a catalogat situația ca fiind „atât dezamăgitoare, cât și revoltătoare”.

Ca răspuns, Andrew Parsons a subliniat că forul pe care îl conduce nu face decât să pună în aplicare voința membrilor:

„Adunarea Generală a ridicat suspendarea în septembrie, așa că trebuie să respectăm democrația mișcării noastre. Majoritatea a votat în acest fel, iar noi trebuie să implementăm decizia lor.

Dar înțeleg pe deplin dezamăgirea, înțeleg opiniile diferite și, mai ales, pe cele venite din Ucraina”, a mai spus Parsons.

Întrebat ce le-ar transmite sportivilor ucraineni, Andrew Parsons a spus:

Mesajul meu pentru ei este că cel mai bun mod de a arăta forța Ucrainei este pe terenul de joc, prin câștigarea de medalii și prin a face în așa fel încât imnul lor național să fie intonat de cât mai multe ori pe pământ italian. Ne-am dori ca atenția să fie mai mult pe sport și mai puțin pe politică, iar asta încercăm să facem Andrew Parsons

Decizia ca sportivii din Rusia și Belarus să poată evolua sub propriile steaguri ar putea reprezenta un pas important în revenirea celor două țări la Jocurile Olimpice de vară, competiție care se va disputa în vara anului 2028, la Los Angeles.

rusia Jocurile Paralimpice ucraina
