Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a afirmat că tânărul jucător Kevin Ciubotaru (22 de ani) ar fi semnat cu o formație din străinătate.

Hermannstadt neagă informațiile și susține că fundașul stânga poate ajunge în continuare la FCSB.

Claudiu Rotaru, patronul lui Hermannstadt, a respins declarațiile lui Giovanni Becali și susține că jucătorul echipei sale poate ajunge în continuare la FCSB.

„Minciuni cu America, nu a existat nimic de acolo. Sunt echipe interesate de el din România, dar discutăm din vară.

Este jucătorul nostru U21, mai avem 10 meciuri, ne bazăm pe el. Și FCSB, da. Becali îl vrea din vară”, a spus Claudiu Rotar, conform gsp.ro.

Ioan Becali, despre Kevin Ciubotaru: „Cel care îi trebuia lui Gigi a plecat”

FCSB și Hermannstadt ajunseseră la un acord pentru transferul lui Ciubotaru, însă jucătorul a amânat decizia până spre finalul perioadei de transferuri, în speranța unei mutări în străinătate, iar în cele din urmă clubul nu a mai fost dispus să-l cedeze.

Între timp, potrivit declarațiilor făcute de Giovanni Becali, Kevin Ciubotaru ar fi semnat cu o formație din Statele Unite ale Americii.

„Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit. Kevin Ciubotaru a semnat în SUA.

Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa.

E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a spus Ioan Becali, conform fanatik.ro.

400.000 de euro este cota de piață a fundașului stânga, conform transfermarkt.com

Ciubotaru a bifat 29 de apariții pentru Hermannstadt în acest sezon și a reușit să ofere două pase decisive.

De-a lungul carierei, fotbalistul a mai evoluat la Unirea Ungheni și a trecut și pe la Rangers, fără să debuteze însă pentru prima echipă.

Cu aproximativ două luni în urmă, întrebat despre o posibilă mutare la FCSB, Ciubotaru a răspuns:

„Am tot declarat, eu mă concentrez la Hermannstadt și atât. Sută la sută. Eu vreau să mă concentrez pe ceea ce pot face eu, pe ceea ce pot schimba eu. Trebuie să-mi văd de treabă pe teren și să nu las chestiile neserioase să mă afecteze.

Contează, momentan, să joc, cât sunt tânăr. Hermannstadt este o echipă puternică, este o formație de Liga 1, asta contează pentru mine. Atât”, a spus Ciubotaru, conform gsp.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport