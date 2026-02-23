Comitetul rămâne pe poziții  Rusia și Belarus vor avea sportivi la Jocurile Paralimpice, în ciuda anunțului de boicot al Ucrainei: „Un mesaj de incluziune” 

Comitetul Internațional Paralimpic va păstra decizia de la acorda sportivilor ruși și bieloruși dreptul de a participa la Jocurile Paralimpice de Iarnă.

Președintele a transmis că cele două țări vor reveni la această ediție, chiar dacă oficialii Ucrainei au anunțat că vor boicota competiția, în urmă cu câteva zile.

Andrew Parsons: „Această decizie nu poate fi anulată”

Decizia de a acorda câteva locuri sportivilor din Rusia și Belarus a venit în urma unei ședințe a Adunării Generale a Comitetului Internațional Paralimpic.

„Această decizie nu poate fi anulată de Consiliul de Administrație sau de mine”, a transmis președintele Comitetului, Andrew Parsons, după anunțul Ucrainei, legat de boicotarea ceremoniei de deschidere, potrivit reuters.com.

În plus, președintele i-a îndemnat pe sportivii ucraineni să participe la ceremonie și la competiție, susținând că permisiunea pentru ruși și bieloruși presupune incluziune pentru toți sportivii, indiferent de naționalitate.

„Avem un mesaj de transmis, unul de incluziune și diversitate. Îi încurajăm să participe, dar, dacă nu doresc, le respectăm decizia”, a mai spus acesta.

Comitetul Paralimpic Ceh a anunțat, de asemenea, că nu va participa la ceremonie, în semn de solidaritate cu Ucraina, la fel și anumiți oficiali polonezi.

Rusia a primit interdicție în sportul internațional după invazia asupra Ucrainei, în 2022, moment de la care se împlinesc 4 ani mâine, 24 februarie.

Astfel, Rusia și Belarus au primit un total de 10 locuri la această ediție a JO:

două locuri la paraschi alpin (Rusia)

două la schi fond (Rusia)

două la snowboarding (Rusia)

patru locuri la schi fond (Belarus)

Jocurile Paralimpice se vor desfășura în perioada 6-15 martie, la Milano-Cortina.

