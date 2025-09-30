Nu suportă Real Madrid Fostul atacant al lui Arsenal vrea să-i vadă pe „galactici” suferind: „E ca un balsam pentru inima mea”
Andrey Arshavin. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 10:07
alt-text Actualizat: 30.09.2025, ora 10:07
  • Andrey Arshavin (44 ani), fost jucător la Arsenal și Kairat Almaty, a vorbit despre meciul kazahilor cu Real Madrid din această seară.
  • Rusul este fan Barcelona și își dorește ca echipa lui Xabi Alonso să piardă în Kazahstan.

Real Madrid și Kairat Almaty se întâlnesc astăzi, de la ora 19:45, în cadrul etapei #2 din faza principală a Ligii Campionilor.

În prima rundă a grupei XXL, „galacticii” au învins-o pe Marseille, scor 2-1, în timp ce Kairat a pierdut în fața lui Sporting, scor 1-4.

Kairat Almaty - Real. Andrey Arshavin: „Nu aș juca la Madrid”

Fostul jucător rus nu și-a ascuns antipatia față de Real Madrid, acesta fiind un fan înrăit al Barcelonei.

Andrey Arshavin va fi prezent la meciul dintre cele două formații și își dorește ca fosta sa echipă, Kairat, să producă surpriza și să câștige în fața echipei antrenate de Xabi Alonso.

„Sper să câștige Kairat. Fiecare înfrângere a Real Madrid este ca un balsam pentru inima mea”, a declarat Arshavin pentru agenția EFE, în fața stadionului din Almaty, potrivit marca.com.

În 2011, când rusul juca la Arsenal, apăruse un zvon potrivit căruia Real Madrid ar fi fost interesată de serviciile sale. Arshavin a clarificat atunci situația, afirmând:

Nu aș juca la Madrid nici pentru toți banii din lume. Și prietenii mei sunt surprinși, dar pentru mine Real Madrid este un tabu total, de mult timp sunt admirator al Barcelonei”, declara Arshavin la acel moment, conform sursei citate.

De-a lungul carierei, Arshavin a jucat pentru Zenit, Arsenal, Kuban Krasnodar și s-a retras în anul 2018 în tricoul echipei Kairat Almaty.

108 meciuri
și a bifat Andrey Arshavin pentru Kairat. A marcat 30 de goluri și a livrat 37 de pase decisive

Kairat Almaty, în premieră în Liga Campionilor

Formația din Kazakhstan a reușit o performanță istorică în acest sezon: calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.

În tururile preliminare, Kairat a avut un parcurs de excepție:

  • Turul 1: Kairat - Olimpija Ljubljana (3-1 la general)
  • Turul 2: Kairat - KuPS (3-2 la general)
  • Turul 3: Kairat - Slovan Bratislava (1-1 la general, 4-3 după penalty-uri)
  • Play-off: Kairat - Celtic (0-0 la general, 3-2 după penalty-uri)

Clasamentul Ligii Campionilor:

LocEchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Frankfurt13
2PSG13
3Club Brugge13
4Sporting13
5Royale Union SG13
6Bayern13
7Arsenal13
8Inter13
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City13
10Qarabag13
11Liverpool13
12Barcelona13
13Real Madrid13
14Tottenham13
15Dortmund11
16Juventus11
17Leverkusen11
18Bodo/Glimt11
19Slavia Praga11
20FC Copenhaga11
21Pafos11
22Olympiakos11
23Atl. Madrid10
24Benfica10
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille10
26Newcastle10
27Villarreal10
28Chelsea10
29PSV10
30Napoli10
31Ajax10
32Ath. Bilbao10
33Monaco10
34Kairat Almaty10
35Galatasaray10
36Atalanta10

