U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Lorenzo Biliboc (18 ani), jucător cu dublă cetățenie, română și italiană, a dezvăluit că alege să reprezinte naționala României.

Născut și crescut în Italia, din părinți români, Lorenzo Biliboc e dornic să joace sub tricolor.

Biliboc a marcat golul care a adus un punct formației din Gruia, în derby-ul Clujului.

U CLUJ - CFR CLUJ. Lorenzo Biliboc: „Eu aleg România”

La finalul partidei, fotbalistul în vârstă de 18 ani a fost întrebat ce țară va alege să reprezinte în perspectiva unei viitoare convocări.

Acesta a răspuns fără să ezite vreo secundă: „Tata și mama sunt din România. Eu aleg România”, a declarat Biliboc, citat de digisport.ro.

2 apariții și 1 gol are Lorenzo Biliboc pentru naționala U21

În ultimii ani, România a pierdut doi jucători în detrimentul naționalei Italiei.

Este vorba de Daniel Boloca (26 de ani, mijlocaș) și Andrei Coubiș (22 de ani, fundaș central).

Lorenzo Biliboc: „Nu e un rezultat bun”

Trecut pe la academia celor de la Juventus a vorbit și despre remiza de pe Cluj Arena. Biliboc s-a declarat nemulțumit, chiar dacă a reușit să înscrie.

„Pentru noi nu e un rezultat bun acest 2-2. Voiam să câștigăm. Rezultatul nostru trebuia să fie victorie. Nu putem să ne gândim la egal, trebuie să mergem în continuare să jucăm numai la victorie.

Am greșit puțin (n.r. la 1-0), ne-am retras. Am avut și noi momentul nostru în meci, La final cred că nu mai aveam energie.

Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo”, a concluzionat Biliboc pentru sursa citată.

