Andriy Lunin profită  Courtois s-a accidentat, iar ucraineanul va fi titular în derby-ul cu Atletico Madrid

Andriy Lunin (27 de ani), portarul lui Real Madrid, va fi titular în următoarele partide, după accidentarea colegului său, Thibaut Courtois (33 de ani).

Portarul ucrainean a intrat pe teren în minutul 46 al partidei cu Manchester City (2-1), după ce belgianul a fost înlocuit din cauza unei accidentări la mușchii aductori.

Lunin s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, a intervenit la câteva mingi periculoase, iar Real Madrid a obținut victoria în Liga Campionilor, prin care s-a calificat în sferturile de finală (5-1 la general).

Andriy Lunin, titular în partida cu Atletico Madrid, după accidentarea suferită de Courtois

Thibaut Courtois ar fi resimțit un disconfort muscular încă din timpul încălzirii, înainte de meci, dar a ales să joace, conform cope.es.

La pauză, însă, belgianul a decis să iasă pentru a preveni agravarea accidentării și urmează să fie supus testelor medicale la Madrid.

„E păcat pentru Thibaut. Se pare că mereu avem ghinion cu accidentările. Știam că ne așteaptă un meci dificil, pentru că City, chiar și cu 10 jucători, rămâne o echipă de top.

Dar ne-am descurcat, am avansat în sferturi, și acum trebuie să continuăm și să ne pregătim pentru următorul meci

Ca portar, îți dorești întotdeauna să nu oferi adversarului nicio șansă. Țintești să menții poarta intactă. Este Liga Campionilor, este City, și știam la ce fel de meci să ne așteptăm”, a spus Lunin, după meci, conform realmadrid.com.

Întrebat despre șansa de a fi titular în meciul cu Atletico Madrid, programat pe 22 martie, portarul a spus:

Nu știu. Cred că trebuie să discute cu staff-ul medical. Jobul meu rămâne același ca întotdeauna: să mă pregătesc pentru fiecare meci, să fiu gata și să contribui cât pot de mult Andriy Lunin

Andriy Lunin ar putea să înregistreze primul său meci în La Liga din acest sezon.

Portarul are doar patru partide jucate în stagiunea curentă: două în Liga Campionilor și două în Copa del Rey.

Dacă Lunin s-ar accidenta sau ar fi eliminat, antrenorul Alvaro Arbeloa va fi nevoit să apeleze la portarii din academie, Fran Gonzalez (20 de ani) fiind principala opțiune pentru a intra ca rezervă.

