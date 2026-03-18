Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) a vorbit despre prestația sa după ce a trecut în primul tur de la Miami de Shuai Zhang (37 de ani, #61 WTA), scor 6-3, 6-4.

Românca se pregătește pentru întâlnirea din turul secund cu cehoaica Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA).

Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul secund după o oră și 11 minute de joc.

Sorana Cîrstea, după ce a aflat că o va întâlni din nou pe Noskova: „Vreau să joc și cu altcineva”

„Cred că m-am descurcat bine, mai ales pentru primul meci. Am servit bine, m-am mișcat bine. Shuai este o adversară destul de incomodă, joacă foarte agresiv.

Per total sunt mulțumită de meciul de azi și de victorie”, a spus sportiva, despre victoria obținut că Shuai Zhang, conform digisport.ro.

În turul secund, Sorana va da de Linda Noskova, iar aceasta va fi a patra întâlnire directă dintre cele două jucătoare în circuitul WTA.

Până acum, Noskova conduce cu 2-1 în meciurile directe din 2024, după ce fiecare și-a adjudecat câte o victorie la Dubai și Indian Wells.

„Chiar îi spuneam antrenorului meu: «Din tot tabloul acela mai vreau să joc și eu cu altcineva». Asta este, încerc să trec de Noskova și apoi să primesc altă adversară. Un meci greu, complicat”, a declarat Cîrstea.

O jucătoare în formă, a făcut semifinale la Indian Wells. O jucătoare aproape de Top 10, destul de solidă, agresivă. La Dubai am reușit să o bat, la Indian Wells am avut anumite șanse pe care nu le-am fructificat Sorana Cîrstea

Cea mai bună performanță a Soranei Cîrstea la Miami Open a fost în 2023, când a ajuns până în semifinale, fiind eliminată de Petra Kvitova, scor 5-7, 4-6.

