Unul dintre bannerele afișate la Rapid - Dinamo FOTO: GOLAZO.ro
„Am primit deja trei plângeri" CNCD reacționează după incidentele rasiste de la Rapid - Dinamo. Anunțul făcut de șeful instituției

alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 12:34
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 12:34
  • Cătălin Raiu, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, a vorbit despre incidentele de la Rapid - Dinamo, scor 3-2, partidă la care au fost afișate mai multe bannere cu tentă rasistă.

Meciul de pe Giulești, de sâmbătă, a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

Inclusiv partidul SENS, organizație politică înființată în anul 2023, s-a implicat în acest scandal, cerând ca statul român să ia măsuri în privința echipelor ale căror fani instigă la ură.

Cătălin Raiu: „Toți reclamații vor fi chemați la audieri”

Președintele de la CNCD a anunțat care este procedura într-o astfel de situație și a spus cât timp va dura până vor începe audierile:

„Am primit deja cel puțin trei plângeri. Urmează procedura: invitarea părților la audieri printr-o citație cu toată petiția și dovezile.

Apoi vor veni la audieri, unde își expun punctul de vedere și ulterior vor avea timp să contextualizeze și mai mult dacă din dezbatere reies anumite elemente necesare într-o direcție sau alta.

Dosarul rămâne în dezbatere și intră în Consiliul Director, care votează o soluție, adică dacă se constată discriminare sau nu. Asta este întreaga procedură.

Una dintre plângeri vine din partea unei persoane publice în aceste zile. Noi ca instituție colaborăm bine cu Jandarmeria și chiar am avut reprezentanți de multe ori la meciuri la invitația lor.

Și ei au oameni pregătiți pe subiectul ăsta. Dacă apar scandări sau mesaje rasiste ori cu incitare la ură, se solicită pe loc un punct de vedere. Decizia de suspendare a meciului aparține însă doar arbitrului sau observatorului.

Petenții și părțile reclamante care vor primi citația prin poștă vor avea un timp rezonabil pentru audieri, adică măcar două săptămână”, a declarat Cătălin Raiu, conform fanatik.ro.

Unii nu au avocat și vor să își angajeze unul, ceea ce durează câteva zile. Sunt și alte dosare în fața lor și estimez că va mai dura undeva la o lună și jumătate până la audieri. Cătălin Raiu, președinte CNCD

