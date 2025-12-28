S-au luat la bătaie pe teren! VIDEO: Nu i-a păsat că adversarul e cu un cap mai înalt decât el și l-a lovit cu pumnul în față » De la ce a pornit totul

Jose Alvarado (New Orleans Pelicans, 27 de ani) și Mark Williams (Phoenix Suns, 24 de ani) s-au luat la bătaie în timpul meciului din NBA, scor final 114-123.

Ce riscă cei doi baschetbaliști, mai jos.

La scorul de 83-87 pentru Suns, jucătorii celor două echipe și-au împărțit mai mulți pumni în Smoothie King Center din New Orleans, aceștia fiind cu greu despărțiți de coechipierii lor.

FOTO. Bătaie între Jose Alvarado și Mark Williams în NBA

Cu câteva minute înainte de încheierea celui de-al treilea sfert la partidei, Jose Alvarado și Mark Williams s-au luat la bătaie.

Cei de la Phoenix Suns se aflau în atac în momentul în care Alvarado s-a enervat pentru că Williams a făcut un paravan în fața sa, blocându-l astfel în încercarea de a recupera mingea.

Jucătorul celor de la Pelicans și-a împins adversarul, comițând un fault. Alvarado s-a îndreptat nervos către arbitri pentru a protesta, moment în care Williams l-a împins la rândul său, deși advesarul se afla cu spatele la el.

Iar lucrurile au degenerat! Deși Williams (2,16 metri) este mai înalt decât el cu mai mult de un cap, Alvarado (1,83m) a fost cel care a sărit la bătaie.

Cei doi s-au lovit cu pumnii, sportivul de la Pelicans chiar lovindu-l în față pe Williams. Coechipierii lor au intervenit pentru a se calma spiritele, iar cei doi sportivi au fost imediat eliminați pentru comportamentul lor, conform mundodeportivo.com.

Phoenix Suns a câștigat în cele din urmă meciul cu scorul de 123 la 114.

Williams a înregistrat 10 puncte și 8 recuperări pentru Phoenix înainte de a fi eliminat, în timp ce Alvarado a avut 7 puncte, 3 pase decisive și două intercepții pentru New Orleans.

Ce riscă Alvarado și Williams

Jose Alvarado și Mark Williams ar putea fi amendați după conflictul pe care l-au avut pe teren în partida de sâmbătă noaptea.

În plus, baschetbaliștii de la New Orleans Pelicans și Phoenix Suns ar putea fi suspendați de NBA pentru cel puțin un meci, scrie sports.yahoo.com.

NBA are reguli stricte în ceea ce privește bătăile de pe teren: „Comisarul poate impune, la propria discreție, o amendă de până la 50.000 de dolari și/sau suspendarea persoanei (persoanelor) respective”.

Jose Alvarado vs. Mark Williams throwing punches. 😳



pic.twitter.com/t6Mkc1vSdt — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 28, 2025

Pentru New Orleans Pelicans urmează meciul cu New York Knicks, în timp ce Phoenix Suns se va duela cu Washington Wizards, ambele partide fiind programate pe 30 decembrie.

Phoenix Suns se află pe locul 7 în Conferința de Vest din NBA, cu 18 victorii în 31 de meciuri jucate, în timp ce New Orleans Pelicans este pe ultimul loc, cu doar 8 succese.

