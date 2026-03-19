Drăgușin, duel cu Alvarez la Tottenham - Atletico
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 12:26
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 13:08
  • Radu Drăgușin, 24 de ani, a fost titularizat neașteptat la Tottenham, 3-2 cu Atletico Madrid, în returul „optimilor” Ligii Campionilor.
  • De ce l-a preferat antrenorul Igor Tudor pe „tricolor” în detrimentul austriacului Danso. 
  • Ce atu are Drăgușin în ofensivă, calitate folosită des în ultimul timp în Premier League. Va putea apela și Mircea Lucescu la această „armă” contra Turciei? 

Radu Drăgușin nu se aștepta să joace miercuri seară, în Liga Campionilor, la returul cu Atletico Madrid.

Mai ales după ce fusese rezervă în turul „optimilor”, la înfrângerea severă suferită în Spania, 2-5 pe „Metropolitano”.

Ceilalți trei stoperi, Danso, Romero și Van de Ven, toți înaintea lui, teoretic, în ierarhia lui Tottenham, erau disponibili.

De ce l-a ales Tudor titular pe Drăgușin la Tottenham?

Surprinzător, antrenorul Igor Tudor l-a ales pe el, preferând să-l titularizeze în locul lui Danso.

Și mai surprinzător, l-a fixat pe un post nou, fundaș dreapta, deși în prezentarea echipelor, la start, a apărut ca al treilea stoper: stoper-dreapta, lângă Romero și Van de Ven. Dar numai ultimii doi au fost în centrul defensivei.

Drăgușin a primit nota 6 pe site-ul Football London pentru meciul de miercuri cu Atletico

De ce l-a preferat pe Drăgușin. Surse din apropierea lui Spurs susțin că lui Tudor îi place spiritul de luptător al „tricolorului” și că acest spirit poate ajuta echipa.

L-a folosit 66 de minute contra madrilenilor. L-a înlocuit la 2-1, cu Udogie, pentru că voia mai multă presiune ofensivă asupra adversarilor.

Până la urmă, croatul și-a atins scopul. A învins pe White Hart Lane cu 3-2, prima lui victorie în al 5-lea meci la Tottenham.

Drăgușin, fundaș dreapta ca un fundaș central

L-a mutat pe dreapta, oricum. A observat și tehnicianul că Radu se chinuie pe partea stângă, pentru că piciorul său stâng e net inferior celui drept.

La debutul lui în Champions League, cu Atletico, Drăgușin a evoluat fundaș dreapta, dar ca un fundaș central. A jucat mai mult în jumătatea lui de teren.

Solid, puternic, agresiv în apărare, fără să urce decât rareori în atac în joc deschis. În fața lui era Pedro Porro, devenit extremă dreapta.

Agresiv, l-a enervat pe Lookman

În defensivă, a avut rolul de a-l anihila pe Lookman, superextrema lui Atletico, și s-a descurcat destul de bine împotriva nigerianului.

Reacția violentă a lui Lookman după faultul lui Drăgușin. Doar „galben". A riscat eliminarea

L-a și enervat la începutul reprizei secunde. După body-check-ul fundașului, Lookman a reacționat și l-a lovit cu mâna în piept. A primit cartonaș galben. A riscat eliminarea în minutul 56. Arbitrul german Daniel Siebert îl putea trimite la vestiare pentru conduită violentă.

Drăgușin, prezent la fazele fixe. Specialist la auturi. Poate apela Lucescu la această „armă”?

Drăgușin a urcat în ofensivă la fazele fixe. La cornere, pentru a încerca să-și valorifice lovitura de cap.

A fost aproape de a înscrie în repriza secundă, cu capul, la prelungirea fazei în urma unui corner. Musso, portarul lui Atletico, a fost atent și a reținut.

Aproape de gol după un corner

„Tricolorul” a avansat în atac și la alt gen de faze fixe. La aruncările de la margine. Lansează mingea foarte tare cu mâinile, în fața porții, și Tudor îi cere să cere să execute auturile ca niște lovituri de colț, o strategie des folosită în Premier League.

Ar putea apela și Mircea Lucescu la această „armă” în semifinala barajului cu Turcia, pe 26 martie?

Dacă o va face, șanse mici de reușită. În afara fundașilor centrali, Burcă (1,88 m) sau Ghiță (1,86 m), plus Bîrligea (1,84 m), nu avem jucători înalți, buni în duelurile aeriene.

