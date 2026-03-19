După ce Răzvan Burleanu (41 de ani) l-a jignit pe contracandidatul său la șefia FRF, Ilie Drăgan (41 de ani), numindu-l „măscărici”, proaspăt realesul președinte al Federației a fost criticat dur pentru reacția de la momentul victoriei în alegeri.

Răzvan Burleanu a redat un mesaj pe care susține că l-ar fi primit de la soția sa, în care Ilie Drăgan, contracandidatul său, era numit „mascărici”.

„Să profiți de copilul tău, să-i pui vorbe în gură...”

Silviu Tudor Samuilă, moderator Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, alături de Bogdan Cosmescu și Mihai Stoica, au criticat gestul lui Burleanu.

„Eu mergeam ca reporter la adunările generale și am fost în perioada lui Mircea Sandu la foarte multe. Exact sentimentul acela l-am avut astăzi, cu o masă de manevră pregătită să-i pună căluș în gură celui care îndrăznește să vorbească.

Îmi aduc aminte de niște secvențe penibile petrecute în acea perioadă, cu Ion Crăciunescu care voia să vorbească și nu era lăsat. Erau oameni puși să fie mitocani, să urle grobian, să fie neamuri proaste...exact asta am simțit astăzi văzând ce pățește domnul Drăgan.

Este al doilea moment în care Răzvan Burleanu habar n-are să fie victorios, pentru că odată a făcut cu Mircea Lucescu și Ionuț Lupescu «ciuruiala» (n.r. - momentul din 2018, când Burleanu l-a învins pe Ionuț Lupescu în alegeri), iar acum, să profiți de copilul tău, să-i pui vorbe în gură...

Mi-e greu să cred că un copil de șase ani face analiza Adunării Generale și își dă seama că Ilie Drăgan e măscărici...m-a șocat chestia asta”, a spus Silviu Tudor Samuilă, la Prima Sport.

Despre momentul amintit anterior a vorbit și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB:

„Un copil de cinci ani și ceva nu poate să știe că e folosit în sens peiorativ cuvântul ăsta. Poate a fost o glumă, dar nu știu dacă era momentul pentru astfel de glume”.

„Burleanu e un politician, n-are nicio treabă cu fotbalul”

Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, l-a „taxat” dur pe Burleanu, după ce l-a numit măscărici pe Drăgan.

„Omul e politician, n-are nicio treabă cu fotbalul. E un politician care știe să fie foarte amabil și plăcut când nu e sigur pe caii pe care stă, iar când devine stăpânul inelelor nu te mai înțelegi cu el.

Așa fac toți politicienii. Răzvan Burleanu este politician, n-are treabă cu fotbalul”, a spus Cosmescu.

FOTO: Ilie Drăgan a făcut scandal la Adunarea Generală a FRF

Ce a declarat Răzvan Burleanu

„Dacă am venit aici nu înseamnă că voi fi lung. Rolul meu e să scurtez cât mai mult ședința. Vă mulțumesc pentru toată încrederea. Ceea ce contează e că acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră în ceea ce înseamnă modul în care vrem să construim viitorul în anii următori.

Credeți-mă că știu care e potențialul pe care fotbalul românesc îl are și doar prin această sinergie vom putea să ne atingem acest obiectiv pe care îl avem.

În ceea ce privește procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat în felul acesta. Partea aceasta de distracție nu a fost inclusă în agendă, dar am avut parte de ea. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Nu am putut să le răspund.

Un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soția mea. Știți, am o fetiță care împlinește șase ani și care a întrebat-o pe soția mea: «mami, cine e măscăriciul ăsta?»” , a declarat Răzvan Burleanu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport