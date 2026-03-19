„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul” +45 foto
Răzvan Burleanu, Silviu Tudor Samuila, Mihai Stoica, Bogdan Cosmescu FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Diverse

„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 12:28
  • După ce Răzvan Burleanu (41 de ani) l-a jignit pe contracandidatul său la șefia FRF, Ilie Drăgan (41 de ani), numindu-l „măscărici”, proaspăt realesul președinte al Federației a fost criticat dur pentru reacția de la momentul victoriei în alegeri.

Răzvan Burleanu a redat un mesaj pe care susține că l-ar fi primit de la soția sa, în care Ilie Drăgan, contracandidatul său, era numit „mascărici”.

Citește și
FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța
Citește mai mult
FCSB, vot neașteptat Cu cine a votat Mihai Stoica la alegerile de la FRF: „Deși e secret, o să dezvălui” + Amenință cu instanța

„Să profiți de copilul tău, să-i pui vorbe în gură...”

Silviu Tudor Samuilă, moderator Prima Sport și editorialist GOLAZO.ro, alături de Bogdan Cosmescu și Mihai Stoica, au criticat gestul lui Burleanu.

„Eu mergeam ca reporter la adunările generale și am fost în perioada lui Mircea Sandu la foarte multe. Exact sentimentul acela l-am avut astăzi, cu o masă de manevră pregătită să-i pună căluș în gură celui care îndrăznește să vorbească.

Îmi aduc aminte de niște secvențe penibile petrecute în acea perioadă, cu Ion Crăciunescu care voia să vorbească și nu era lăsat. Erau oameni puși să fie mitocani, să urle grobian, să fie neamuri proaste...exact asta am simțit astăzi văzând ce pățește domnul Drăgan.

Este al doilea moment în care Răzvan Burleanu habar n-are să fie victorios, pentru că odată a făcut cu Mircea Lucescu și Ionuț Lupescu «ciuruiala» (n.r. - momentul din 2018, când Burleanu l-a învins pe Ionuț Lupescu în alegeri), iar acum, să profiți de copilul tău, să-i pui vorbe în gură...

Mi-e greu să cred că un copil de șase ani face analiza Adunării Generale și își dă seama că Ilie Drăgan e măscărici...m-a șocat chestia asta”, a spus Silviu Tudor Samuilă, la Prima Sport.

Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO:ro
Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO:ro

Galerie foto (45 imagini)

Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Gino Iorgulescu, prezent la Adunarea Generală a FRF. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+45 Foto
Despre momentul amintit anterior a vorbit și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB:

„Un copil de cinci ani și ceva nu poate să știe că e folosit în sens peiorativ cuvântul ăsta. Poate a fost o glumă, dar nu știu dacă era momentul pentru astfel de glume”.

„Burleanu e un politician, n-are nicio treabă cu fotbalul”

Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, l-a „taxat” dur pe Burleanu, după ce l-a numit măscărici pe Drăgan.

„Omul e politician, n-are nicio treabă cu fotbalul. E un politician care știe să fie foarte amabil și plăcut când nu e sigur pe caii pe care stă, iar când devine stăpânul inelelor nu te mai înțelegi cu el.

Așa fac toți politicienii. Răzvan Burleanu este politician, n-are treabă cu fotbalul”, a spus Cosmescu.

FOTO: Ilie Drăgan a făcut scandal la Adunarea Generală a FRF

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (14 imagini)

Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Ilie Drăgan, scandal la Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+14 Foto
Ce a declarat Răzvan Burleanu

„Dacă am venit aici nu înseamnă că voi fi lung. Rolul meu e să scurtez cât mai mult ședința. Vă mulțumesc pentru toată încrederea. Ceea ce contează e că acest vot arată disponibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră în ceea ce înseamnă modul în care vrem să construim viitorul în anii următori.

Credeți-mă că știu care e potențialul pe care fotbalul românesc îl are și doar prin această sinergie vom putea să ne atingem acest obiectiv pe care îl avem.

În ceea ce privește procedura de alegeri, îmi pare rău că a arătat în felul acesta. Partea aceasta de distracție nu a fost inclusă în agendă, dar am avut parte de ea. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Nu am putut să le răspund.

Un singur mesaj am fost nevoit să îl citesc, de la soția mea. Știți, am o fetiță care împlinește șase ani și care a întrebat-o pe soția mea: «mami, cine e măscăriciul ăsta?»”, a declarat Răzvan Burleanu.

Citește și

Campionatul Mondial
11:18
S-au pregătit pentru CM 2026 FOTO. Cum arată echipamentele naționalelor care vor participa la primul mondial cu 48 de echipe
Citește mai mult
S-au pregătit pentru CM 2026 FOTO. Cum arată  echipamentele naționalelor care vor participa la primul mondial cu 48 de echipe
Liga Campionilor
10:36
Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Accidentare bizară FOTO. Starul lui Galatasaray, aproape să rămână fără deget în duelul cu Liverpool! Ce s-a întâmplat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
FRF Mihai Stoica Bogdan Cosmescu razvan burleanu alegeri silviu tudor samuila
Știrile zilei din sport
Superliga
19.03
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Citește mai mult
Mormântul lui Balaci, vandalizat FOTO. Imagine revoltătoare! Lorena Balaci a făcut plângere: „Erau urme de sânge, vreau să fie pedepsit!”
Superliga
19.03
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Citește mai mult
Surpriză la FCSB MM spusese că nu va mai juca în acest sezon, dar Rădoi a anunțat că revine
Nationala
19.03
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Citește mai mult
Nicio femeie în conducerea FRF Deși Burleanu promovează fotbalul feminin, CEx rămâne doar pentru bărbați
Media
19.03
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Premieră la TV: UCL a bătut Liga 1 Audiența „optimilor” Ligii e mai mare decât a primei etape de play-off/out. Real - City, peste Rapid - Dinamo 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare” Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”
10:20
„Voia să-l ia în cameră” Dezvăluire șocantă din Italia despre fostul antrenor de la U Craiova: „A încercat să-l atingă la hotel”
10:36
Gabi Ruse, în turul 2 la Miami  Românca a obținut o calificare spectaculoasă » Se va duela cu una dintre favoritele turneului
09:58
Meci greu pentru Kovacs FOTO. Arbitrul român a acordat 9 „galbene” și două penalty-uri în AS Roma - Bologna » Moment tensionat cu antrenorul oaspeților
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Top stiri
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Diverse
19.03
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Citește mai mult
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Nationala
19.03
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Superliga
19.03
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
B365
19.03
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Citește mai mult
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share