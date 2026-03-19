Salariul lui Răzvan Burleanu VIDEO. Ce sumă încasează lunar președintele FRF. A obținut cel de-al patrulea mandat consecutiv

Publicat: 19.03.2026, ora 11:45
Actualizat: 19.03.2026, ora 11:46
  • Răzvan Burleanu (41 de ani) a câștigat, miercuri, alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.
Răzvan Burleanu l-a învins categoric pe contracandidatul său, Ilie Drăgan, care a obținut doar 5 voturi.

Totuși, șeful FRF mai are de trecut un hop: decizia TAS privind validitatea candidaturii pentru al patrulea mandat.

Ce salariu încasează Răzvan Burleanu la Federația Română de Fotbal

La podcastul TOP LEVEL, într-un dialog cu jurnaliștii Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu a vorbit, în vara anului trecut, despre veniturile sale din cadrul federației.

„Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu undeva în jur de 6.000 de euro, cu bonusuri, diurne și așa mai departe.

Niciodată n-am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar. De ce? Fiindcă am crescut într-o familie în care părinții mei mi-au oferit tot. Mai ales că tatăl meu a fost căpitanul echipei noastre acasă, la Bacău.

Pur și simplu, nici înainte de Revoluție și nici după Revoluție nu putem să spunem că ne-au lipsit anumite lucruri, astfel încât, repet, niciodată n-am avut un obiectiv financiar.

Mult mai mult am fost interesat - și în continuare vă asigur că asta e singura mea misiune - de a putea să fac lucrurile mai bine în zona în care sunt.

Nu vreau să fiu absolut deloc populist. De ce? Fiindcă, pur și simplu, sunt doar un manager, un executiv, un CEO al unei organizații”, a spus Răzvan Burleanu, în iunie 2025, la podcastul TOP LEVEL.

Răzvan Burleanu, președintele FRF pentru a patra oară

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Au existat 264 de voturi, iar unul singur a fost anulat. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost preferat doar de 5 membri.

Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu, a contestat desfășurarea alegerilor din cadrul Adunării Generale a Federația Română de Fotbal.

Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Drăgan a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Drăgan şi-a exprimat nemulțumirea încă de la început cu privire la amplasarea cabinelor de vot, susținând că, din ultimele rânduri ale sălii, se putea observa opțiunea fiecărui votant, fapt care, în opinia sa, ar fi compromis caracterul secret al votului.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

Acum se votează președintele? Vorbiți serios?”, a strigat Drăgan. Apoi, acesta a afirmat că se aștepta să se voteze membrii comitetului executiv, nu președintele, pentru că el nu și-a ținut încă discursul.

FRF salariu razvan burleanu alegeri
