„Distrugerea fotbalului românesc” Jucătorul umilit de Becali a ajuns în Liga 3

- Romario Benzar (33 de ani) a semnat cu Politehnica Timișoara, formație din Liga 3.
- Mutarea fostului jucător de la FCSB vine la doar două luni după ce Ioan Becali (73 de ani) l-a criticat dur și l-a catalogat drept „distrugerea fotbalului românesc”.
Romario Benzar a ajuns să semneze cu formația din Timișoara după ce s-a despărțit de FC Botoșani, acolo unde a petrecut două sezoane și a jucat 40 de meciuri.
Romario Benzar a semnat cu Poli Timișoara
Fundașul dreapta a semnat cu formația din Liga 3 pentru un sezon, cu posibilitatea de prelungire.
„Bine ai venit la Poli, Romario!
Romario Sandu Benzar (33 ani) a semnat cu echipa noastră pe un an de zile, cu drept de prelungire!
S-a născut pe 26 martie 1992, la Timișoara. E fundaș dreapta, dar poate acoperi mai multe poziții din banda dreaptă și linia mediană. A fost international de juniori U17, U19 și U21. La prima reprezentativă are 19 selecții (2 assist-uri). A crescut la LPS Banatul și FC Viitorul C-ța. La seniori a evoluat pentru Viitorul, FCSB, Lecce, Perugia, FCV Farul, UTA și FC Botoșani. Are în total 273 de meciuri la nivelul SuperLigii și nouă goluri marcate (31 assist-uri); 13 partide în cupele europene (în preliminariile și grupele Europa League și prel. Champions League). În Italia a jucat în Serie A și B (a promovat cu Lecce). Are două titluri de campion național (2016-17 și 2022-23).
Mult succes în alb-violet!”, a transmis Poli Timișoara, pe pagina de Facebook.
Ioan Becali, despre perioada petrecută de Benzar la Lecce: „Distrugerea fotbalului românesc”
Romario Benzar a fost transferat de Lecce de la FCSB, în 2019, dar românul nu a reușit să se impună și a fost împrumutat la Perugia, apoi la Farul. În cele din urmă, „marinarii” l-au cumpărat definitiv în 2022 de la formația italiană.
Ioan Becali, cel care s-a ocupat de mutarea fundașului la Lecce, a criticat dur, în urmă cu două luni, evoluțiile acestuia la echipa italiană.
„Benzar a reprezentat o distrugere pentru tot fotbalul românesc. Distrugerea fotbalului românesc! Despre români era imposibil să mai vorbești la Lecce, după ce Benzar a făcut ce a făcut.
A stat trei-patru ani și nu știa nici limba. Și unde a fost împrumutat... E un fotbalist care ne-a cam stins numele acolo. N-a jucat, n-a învățat limba, nu s-a adaptat. Nimic, nimic, nimic!
Pe unde e acum, mai știți ceva de el? Unul dintre cei care au distrus imaginea fotbaliștilor români", a spus Giovanni Becali, conform digisport.ro.