A murit Aurel Stoica Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins la 67 de ani » Alungat din Ghencea după un conflict cu o legendă
foto: Facebook/U Cluj
A murit Aurel Stoica Fostul jucător de la Steaua și U Cluj s-a stins la 67 de ani » Alungat din Ghencea după un conflict cu o legendă

Ștefan Neda
Publicat: 16.09.2025, ora 20:00
  • Aurel Stoica, fost jucător la Steaua și U Cluj, a decedat la vârsta de 67 de ani.
  • Acesta vorbise recent despre problemele de sănătate, dar și despre conflictul cu Tudorel Stoica, care l-a determinat să plece de la Steaua.

Aurel Stoica a evoluat pentru mai multe echipe din România, de la Steaua și U Cluj, până la FC Bihor, ASA Tg. Mureș sau Târnăveni.

Aurel Stoica a murit la vârsta de 67 de ani

Decesul fostului fotbalist a fost confirmat chiar de către clubul ardelean pentru care a evoluat o bună perioadă din carieră.

„Odihnește-te în pace, Aurel Stoica! Clubul nostru își ia rămas bun de la Aurel Stoica, fost jucător al Universității Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 și 1988.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați”, a scris U Cluj pe pagina de Facebook.

Luna trecută, Aurel Stoica vorbea despre faptul că se confruntă cu probleme de sănătate, atunci când a fost întrebat despre ce a reprezentat fotbalul pentru el.

„În primul rând, plăcerea de a juca. Și acum aș juca, dacă m-ar ține sănătatea. Fotbalul a fost totul: familie, școală, prieteni. Prin fotbal am obținut respect peste tot. Am antrenat și copii, iar părinții lor încă mă sună să revin.

Am realizat multe: am făcut facultate, am tot ce îmi trebuie, trei mașini, o familie frumoasă. E o împlinire. Sănătatea e mai delicată acum, dar sper să fie bine. Trebuie voință și încredere, și să reziste corpul la tratament”, spunea Aurel Stoica, pentru cuvantul-liber.ro.

Aurel Stoica, alungat de Steaua după un conflict cu Tudorel Stoica

În cadrul aceluiași interviu, Aurel Stoica a vorbit și despre perioada petrecută la Steaua, de unde a plecat rapid în urma unui conflict cu Tudorel Stoica.

„Am stat doar șase luni. Am avut un conflict cu Tudorel Stoica. Am jucat la Târgu Mureș cu Steaua și am pierdut mingea de câteva ori. M-a înjurat de familie, i-am răspuns la fel, iar de acolo relația s-a rupt. Aveam 22-23 de ani. Totuși, eram titular, într-o echipă bună: Tudorel Stoica, Florin Marin, Sameș, Anghelini, Iordache etc. Asta era în 1981.

Am jucat doar până prin etapa a șaptea sau a opta, apoi am rămas rezervă. Steaua formase o echipă puternică, dar turul l-am terminat pe locul 11, lucru rar pentru club. Eu nici nu voiam să merg la Steaua. Știam ce înseamnă acolo. Am fugit de două ori, dar au venit după mine. Până la urmă, au trimis doi generali, trebuia să fac armata. Mi-au spus: Ori vii la Steaua, ori faci armata la Sighet, unde nu se vede pușca de zăpadă.

N-am avut ce face, mi-am luat sacoșa și am mers la București, în vara lui 1981. După conflict, am jucat la tineret și am mers la Ion Alexandrescu, explicând că nu vreau să stau pe bancă. Înainte să plec la Steaua semnasem cu Universitatea Cluj, unde voiam să ajung. În returul campionatului 1981-1982 am venit la Târgu Mureș, la ASA, echipă militară, pentru că eram militar în termen.

Nu am stat în unitate, ci la hotel, dar am participat la antrenamente și cantonamente. ASA avea echipă bună atunci: Szabo, Fodor… Când s-a terminat campionatul, cei de la Cluj m-au chemat. Mai aveam 3-4 luni de armată, deci am făcut un an și patru luni, nu un an și două. Din 1982 până în 1997 am jucat acolo, 161 de meciuri, cu goluri și pase decisive”, povestea Aurel Stoica.

