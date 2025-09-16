Chelsea este prima formație care profită de modificarea făcută de UEFA, cea prin care cluburile pot face o schimbare pe lista de jucători, chiar și după data limită pentru definitivarea lotului.

Odată cu modificarea de regulament, cluburile vor putea înlocui un jucător pe lista UEFA, în cazul unei accidentări de lungă durată.

Chelsea, prima echipă care profită de modificarea făcută de UEFA

După accidentarea suferită de Dario Essugo, londonezii au decis să îl înlocuiască pe lista UEFA cu Facundo Buonanotte, fotbalist care a sosit pe Stamford Bridge în ultima zi de mercato. Acesta a fost împrumutat de la Brighton.

Buonanotte fusese lăsat în afara listei UEFA, deoarece nu mai existau locuri disponibile, însă odată cu accidentarea lui Essugo, s-a eliberat un loc iar argentinianul va putea evolua în Liga Campionilor.

20 de milioane de euro este cota lui Facundo Buonanotte, conform Transfermarkt

În prima etapă a Ligii Campionilor, Chelsea va juca la Munchen, contra celor de la Bayern. Partida se va juca miercuri, de la 22:00.

O astfel de schimbare nu s-ar fi putut face în sezoanele trecute, atunci când lista UEFA putea fi modificată doar după finalul fazei principale.

Această modificare poate fi făcută doar până în etapa a 6-a, inclusiv, din cadrul grupei principale a competiției.

„Comitetul Executiv a aprobat o modificare a regulamentului competițiilor masculine de cluburi UEFA 2025/26 pentru a permite înlocuirea temporară a maximum unui jucător de câmp accidentat sau bolnav pe termen lung în faza ligii, până în etapa a 6-a inclusiv.

Motivul acestei adaptări este acela de a se asigura că listele echipelor nu sunt reduse în mod nedrept și că jucătorii sunt protejați de presiunea suplimentară a volumului de muncă”, a transmis UEFA pe site-ul oficial.

Mihai Stoica a criticat regulamentul

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a criticat vechiul regulament al UEFA în care listele cu jucători nu puteau fi modificate până la încheierea fazei principale a competiției.

„La UEFA nu se mai poate modica lista. Și aici este o problemă pe care, iar, vreau să o ridicăm la ECA, la Roma, în octombrie.

Nu e normal ca în ianuarie să se joace două meciuri din faza principală, dar tu să nu poți schimba jucători pe listă.

Pentru că în ianuarie este perioadă de transferuri și sunt cluburi care sunt nemulțumite de jucători și pot schimba zece.

Ai voie să schimbi trei, ok, dar lasă-i să-i schimbi în ianuarie, nu după ce se termină faza principală. E o anomalie mare de tot”, a explicat Mihai Stoica.

FCSB și Universitatea Craiova, reprezentantele României în cupele europene, vor putea profita de modificarea de regulament făcută de forul european

