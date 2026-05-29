Barcelona vrea tot! Încă un supertransfer pregătit de catalani. Îl iau pe preferatul lui Guardiola. Pe cine mai vor

Bernardo Silva, 31 de ani, are șanse mari să ajungă pe Camp Nou. Gratis, după nouă ani la Manchester City.

Barcelona a cucerit două titluri consecutive în La Liga, dar vrea mai mult. Vrea al 6-lea trofeu de Champions League, pe care-l așteaptă din 2015.

Chiar dacă e departe de a fi scăpat de problemele financiare, clubul blaugrana pregătește o campanie de transferuri răsunătoare.

Bernardo Silva visează Barcelona după 151 de goluri la City

După Anthony Gordon, catalanii mai vor două nume: Bernardo Silva și Julian Alvarez.

Bernardo Silva, la ultimul meci pentru Manchester City: 1-2 cu Aston Villa, pe 24 mai. Foto: Imago

Portughezul, 31 de ani, preferatul lui Pep Guardiola la Manchester City, tocmai s-a despărțit de „cetățeni” după nouă sezoane și 20 de trofee și caută o ultimă mare provocare a carierei, înainte de a se retrage la Benfica.

76 de goluri și 75 de pase decisive a oferit Bernardo Silva în 460 de meciuri pentru City

În trecut, Barca a mai încercat să-l ia pe lusitan, dar Guardiola s-a opus. Acum, liber de contract, el visează la Camp Nou și e foarte aproape, susține The Times.

Bernardo Silva acceptă un salariu mult mai mic în Catalunya

Ar fi o ocazie și pentru gruparea iberică să-l transfere. Silva e gratis!

Silva și ultimul trofeu la City: Cupa Angliei. Foto: Imago

Ar accepta un contract pe doi ani cu opțiune de prelungire pentru al treilea, confirmă și Nicolo Schira, jurnalist italian specializat în mercato.

#BernardoSilva is one step away to join #Barça as a free agent. Contract until 2028 with the option for 2029. #transfers https://t.co/O03deNGhPs — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2026

Nici salariul nu l-ar deranja, deși va fi mult mai mic decât la Manchester.

4,7 milioane de euro ar fi salariul anual al lui Bernardo Silva la Barcelona. La City, a câștigat 18 milioane brut

Barcelona, cursă cu PSG pentru Alvarez. Atletico se opune momentan

Următoarea țintă, Julian Alvarez. Campionul mondial argentinian, 26 de ani, are o cotă de 90 de milioane, dar Atletico Madrid s-ar despărți de el pentru minimum 150 de milioane. Dublu față de suma plătită în 2024, când l-a cumpărat de la City.

🚨Barcelona acordó los términos personales con Julián Álvarez.

*️⃣Ahora, el club prepara una oferta sin jugadores de por medio para el Atlético Madrid, que en principio estaría dispuesto a dejarlo salir por €150M. pic.twitter.com/vQMOEKeYos — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 28, 2026

Barcelona a ajuns la un acord cu jucătorul, potrivit presei argentiniene, numai că Atletico dezminte momentan, oficial, orice discuție.

49 de goluri a înscris Julian Alvarez în 106 meciuri la Atletico

„Julian nu este de vânzare. Nu au existat oferte pentru jucătorul nostru și nici întâlniri. Ne-am săturat de luni întregi de minciuni, jumătăți de adevăr, hărțuirea jucătorilor în zona mixtă și întrebări absurde care fac parte dintr-o campanie planificată”, au reacționat „los colchoneros”, conform Marca.

🚨🚨 EXCLUSIVA @inakivdl 🚨🚨



💰"El PSG ofreció 120 MILLONES y dos jugadores por Julián antes de la final de Copa".



🤝 "Le ofrecen al argentino el mismo sueldo que a Dembélé: 22 millones netos". pic.twitter.com/CXXexiBeAF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2026

În cursa pentru Alvarez s-a implicat și PSG, care e gata să propună 120 de milioane de euro și doi jucători în schimbul lui Julian, s-a anunțat la El Chiringuito.

