Barcelona vrea tot! Încă un supertransfer pregătit de catalani. Îl iau pe preferatul lui Guardiola. Pe cine mai vor
Bernardo Silva l-a avut 9 ani antrenor pe Pep Guardiola la Manchester City. Ambii părăsesc acum „Etihad Stadium”. Foto: Imago
Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 14:26
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 14:26
  • Bernardo Silva, 31 de ani, are șanse mari să ajungă pe Camp Nou. Gratis, după nouă ani la Manchester City. 
Barcelona a cucerit două titluri consecutive în La Liga, dar vrea mai mult. Vrea al 6-lea trofeu de Champions League, pe care-l așteaptă din 2015. 

Chiar dacă e departe de a fi scăpat de problemele financiare, clubul blaugrana pregătește o campanie de transferuri răsunătoare.

Bernardo Silva visează Barcelona după 151 de goluri la City

După Anthony Gordon, catalanii mai vor două nume: Bernardo Silva și Julian Alvarez.

Bernardo Silva, la ultimul meci pentru Manchester City: 1-2 cu Aston Villa, pe 24 mai. Foto: Imago

Portughezul, 31 de ani, preferatul lui Pep Guardiola la Manchester City, tocmai s-a despărțit de „cetățeni” după nouă sezoane și 20 de trofee și caută o ultimă mare provocare a carierei, înainte de a se retrage la Benfica.

76 de goluri
și 75 de pase decisive a oferit Bernardo Silva în 460 de meciuri pentru City

În trecut, Barca a mai încercat să-l ia pe lusitan, dar Guardiola s-a opus. Acum, liber de contract, el visează la Camp Nou și e foarte aproape, susține The Times.

Bernardo Silva acceptă un salariu mult mai mic în Catalunya

Ar fi o ocazie și pentru gruparea iberică să-l transfere. Silva e gratis!

Silva și ultimul trofeu la City: Cupa Angliei. Foto: Imago

Ar accepta un contract pe doi ani cu opțiune de prelungire pentru al treilea, confirmă și Nicolo Schira, jurnalist italian specializat în mercato.

Nici salariul nu l-ar deranja, deși va fi mult mai mic decât la Manchester.

4,7 milioane de euro
ar fi salariul anual al lui Bernardo Silva la Barcelona. La City, a câștigat 18 milioane brut

Barcelona, cursă cu PSG pentru Alvarez. Atletico se opune momentan

Următoarea țintă, Julian Alvarez. Campionul mondial argentinian, 26 de ani, are o cotă de 90 de milioane, dar Atletico Madrid s-ar despărți de el pentru minimum 150 de milioane. Dublu față de suma plătită în 2024, când l-a cumpărat de la City.

Barcelona a ajuns la un acord cu jucătorul, potrivit presei argentiniene, numai că Atletico dezminte momentan, oficial, orice discuție.

49 de goluri
a înscris Julian Alvarez în 106 meciuri la Atletico

„Julian nu este de vânzare. Nu au existat oferte pentru jucătorul nostru și nici întâlniri. Ne-am săturat de luni întregi de minciuni, jumătăți de adevăr, hărțuirea jucătorilor în zona mixtă și întrebări absurde care fac parte dintr-o campanie planificată”, au reacționat „los colchoneros”, conform Marca.

În cursa pentru Alvarez s-a implicat și PSG, care e gata să propună 120 de milioane de euro și doi jucători în schimbul lui Julian, s-a anunțat la El Chiringuito.

