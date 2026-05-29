Barcelona vrea tot! Încă un supertransfer pregătit de catalani. Îl iau pe preferatul lui Guardiola. Pe cine mai vor

- Bernardo Silva, 31 de ani, are șanse mari să ajungă pe Camp Nou. Gratis, după nouă ani la Manchester City.
Barcelona a cucerit două titluri consecutive în La Liga, dar vrea mai mult. Vrea al 6-lea trofeu de Champions League, pe care-l așteaptă din 2015.
Chiar dacă e departe de a fi scăpat de problemele financiare, clubul blaugrana pregătește o campanie de transferuri răsunătoare.
Bernardo Silva visează Barcelona după 151 de goluri la City
După Anthony Gordon, catalanii mai vor două nume: Bernardo Silva și Julian Alvarez.
Portughezul, 31 de ani, preferatul lui Pep Guardiola la Manchester City, tocmai s-a despărțit de „cetățeni” după nouă sezoane și 20 de trofee și caută o ultimă mare provocare a carierei, înainte de a se retrage la Benfica.
În trecut, Barca a mai încercat să-l ia pe lusitan, dar Guardiola s-a opus. Acum, liber de contract, el visează la Camp Nou și e foarte aproape, susține The Times.
Bernardo Silva acceptă un salariu mult mai mic în Catalunya
Ar fi o ocazie și pentru gruparea iberică să-l transfere. Silva e gratis!
Ar accepta un contract pe doi ani cu opțiune de prelungire pentru al treilea, confirmă și Nicolo Schira, jurnalist italian specializat în mercato.
Nici salariul nu l-ar deranja, deși va fi mult mai mic decât la Manchester.
Barcelona, cursă cu PSG pentru Alvarez. Atletico se opune momentan
Următoarea țintă, Julian Alvarez. Campionul mondial argentinian, 26 de ani, are o cotă de 90 de milioane, dar Atletico Madrid s-ar despărți de el pentru minimum 150 de milioane. Dublu față de suma plătită în 2024, când l-a cumpărat de la City.
Barcelona a ajuns la un acord cu jucătorul, potrivit presei argentiniene, numai că Atletico dezminte momentan, oficial, orice discuție.
„Julian nu este de vânzare. Nu au existat oferte pentru jucătorul nostru și nici întâlniri. Ne-am săturat de luni întregi de minciuni, jumătăți de adevăr, hărțuirea jucătorilor în zona mixtă și întrebări absurde care fac parte dintr-o campanie planificată”, au reacționat „los colchoneros”, conform Marca.
În cursa pentru Alvarez s-a implicat și PSG, care e gata să propună 120 de milioane de euro și doi jucători în schimbul lui Julian, s-a anunțat la El Chiringuito.