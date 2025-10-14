Prima calificată din Europa la CM 2026 Merge la Mondiale după un parcurs perfect! Alte 3 echipe o însoțesc » Lista completă

Anglia a devenit prima echipă din Europa calificată la CM 2026!

Numărul total al echipelor care au obținut biletele pentru Mondial a ajuns la 28. Mai sunt disponibile încă 20!

Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Europa trimite prima echipă la Mondialul din America de Nord! După un parcurs fără greșeală, 6 victorii din 6 meciuri și golaveraj 18-0, Anglia a reușit să obțină matematic calificarea.

Anglia, prima echipă din Europa calificată la CM 2026

Insularii s-au distrat în Letonia, unde s-au impus cu 5-0. Gordon (26), Kane (44, 45+4), Eze (86) și autogolul lui Tonisevs (58) au făut diferența.

Cu două etape rămase de jucat, Anglia are 7 puncte față de Albania, ocupanta locului 2, și nu mai poate să fie depășită.

Aceasta va fi cea de-a 17-a participare a Angliei la un Mondial, unde a ridicat trofeul o singură dată, în 1966.

Portugalia a fost și ea foarte aproape de a-și asigura prezența la CM 2026. Deși a condus cu 2-1, grație a două reușite semnate de Cristiano Ronaldo, lusitanii au remizat cu Ungaria, scor 2-2, după ce Szoboszlai a înscris golul egalizator în prelungiri.

Coasta de Fildeș, Senegal și Arabia Saudită s-au calificat și ele matematic

Tot marți seară au obținut calificarea alte 3 formații din afara Europei.

Coasta de Fildeș s-a impus cu 3-0 pe teren propriu în fața Kenyei și a câștigat grupa F a preliminariilor africane, la un punct distanță de Gabon.

Va merge la Mondial împreună cu Senegal, care a defilat cu Mauritania, scor 4-0. Succesul le-a adus primul loc în grupa B, la două lungimi distanță de RD Congo.

În Asia, Arabia Saudită a obținut ultimul loc direct după remiza cu Irak, scor 0-0.

În cursul zilei de marți au mai obținut calificarea Qatar și Africa de Sud.

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

Europa: Anglia;

Anglia; America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Mexic, Canada și SUA (gazde); Oceania: Noua Zeelandă;

Noua Zeelandă; Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș;

Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș; Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

