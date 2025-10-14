Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial

Portugalia - Ungaria. Cristiano Ronaldo (40 de ani) a stabilit un nou record în partida de marți seară.

Lusitanul a reușit o „dublă” în prima repriză și a devenit cel mai bun marcator din preliminariile Campionatului Mondial.

Ungaria a deschis rapid scorul pe „Jose Alvalade”, în minutul 8 prin Szalai, însă portughezii au întors scorul înainte de pauză.

Cristiano Ronaldo, golgheter all-time în preliminariile CM

Cristiano Ronaldo a reușit o „dublă” în minutele 22 și 45+3 și a bifat un nou record uriaș.

Veteranul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Campionatului Mondial, după ce în acțiunea precedentă a naționalei îl egalase pe Carlos Ruiz (Guatemala), jucător retras din activitate.

Starul lui Al-Nassr a ajuns la 41 de reușite în preliminarii, fiind urmat în clasament de Ruiz cu 39, iar apoi de Leo Messi, cu 36.

Totodată, CR7 continuă cursa și pentru golul cu numărul 1.000 al carierei, în prezent fiind la cota 948.

