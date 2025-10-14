„Eu i-am zis lui Lucescu de el”  Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României: „Îl urmărim de doi ani”
Andrei Nicolescu și Lisav Eissat FOTO: Montaj GOLAZO.ro

„Eu i-am zis lui Lucescu de el" Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României: „Îl urmărim de doi ani"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 14.10.2025, ora 22:51
Actualizat: 14.10.2025, ora 22:51

Conducătorul trupei din „Ștefan cel Mare” a declarat că a discutat cu Mircea Lucescu despre Lisav Eissat, fundaș pe care Dinamo a încercat să-l transfere încă de acum doi ani.

Andrei Nicolescu: „Eu i-am zis lui Lucescu despre Lisav Eissat”

„Lisav este un jucător pe care noi îl urmărim de doi ani. Am vrut să îl transferăm încă din toamna cealaltă, când nimeni nu știa nimic despre el în România.

La acel moment a fost o conjunctură și nu am reușit, nici n-am insistat foarte tare pentru că nu eram toți convinși dacă să îl luăm, dar îl știam.

Eu am vorbit cu domnul Lucescu despre Lisav. Anul acesta noi am vrut să îl transferăm din nou, numai că a ajuns la o cotă bună și nu ne-am mai putut apropia de el.

Când am vorbit cu el cred că nu știa de Lisav, dar era în vizorul echipei naționale. Am vorbit apoi cu Curelea despre el și mi-a spus că știau de el.”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

300.000 de euro
este cota lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt

Convocarea lui Lisav Eissat, contestată pe Arena Națională

În repriza secundă a meciului amical dintre România și Moldova, suporterii de la „Uniți sub Tricolor” au afișat un banner în peluză prin care au contestat aducerea lui Lisav Eissat la echipa națională.

LI S-A Vorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește diversitate”, a fost mesajul afișat de ultrașii echipei naționale.

Deși este născut și crescut în Israel, Lisav a fost eligibil pentru cetățenia română, mama sa fiind româncă.

Banner-ul afișat pe Arena Națională FOTO: GOLAZO.ro Banner-ul afișat pe Arena Națională FOTO: GOLAZO.ro
Banner-ul afișat pe Arena Națională FOTO: GOLAZO.ro

